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В Україні стартують онлайн-уроки: де та як приєднатися до навчання

В Україні стартують онлайн-уроки: де та як приєднатися до навчання
В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни, - пишуть на сайті Міносвіти.

"Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань", – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Транслюватимуться уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Заняття для усіх класів можна буде переглянути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплено телеканал чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості переглянути їх в Інтернеті.

Так, за класами закріплено такі телеканали:

5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна
6 клас – ZOOM та News One
7 клас – ZIK
8 клас – Індиго та УНІАН
9 клас – Рада та UA:Культура
10 клас – UA:Перший
11 клас – М1

Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00.

Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для: 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класу, 10 класу, 11 класу, а також загальний розклад онлайн-школи.

На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Завдання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.  У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Організатори закликають батьків завантажити розклад уроків та заохочувати дітей навчатись. Залишаємось вдома! Вчимось вдома!

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Теги: школа, карантин, онлайн, навчання
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