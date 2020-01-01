На Волині ліквідували 100 пожеж: рятувальники просять перестати палити суху траву





Про це розповів начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Грошовінчук під час чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, -



За його словами з початком весняно-польових робіт ситуація з палінням сухої трави та рослинності відчутно загострилася. Добрі наміри при наведенні чистоти і порядку мають згубні наслідки для довкілля і здоров’я людей.



Відтак, Володимир Васильович звернувся до волинян:



«В період прибирання свої полів та городів нічого не паліть. Від цього залежить безпека та життя не тільки вас, а й усіх мешканців області».



До слова, спалювання сухотрави та рослинності може перерости у неконтрольоване горіння, загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору, об’єктів господарювання, лісових насаджень.



Крім того, вогонь знищує комах, потомство тварин, рослини, бактерії, мікроорганізми, які утворюють родючий шар землі. Внаслідок цього значно погіршується якість ґрунту, посилюються процеси ерозії і деградації земель, руйнується екосистема поля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень рятувальники ДСНС ліквідували більше 100 пожеж в екосистемах. На жаль, у Любомльському районі уже є перша жертва таких необдуманих дій. Літній чоловік надихавшись чадного газу загинув на місці пожежі.Про це розповів начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській областіпід час чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - інформують на сайті Волинської ОДА.За його словами з початком весняно-польових робіт ситуація з палінням сухої трави та рослинності відчутно загострилася. Добрі наміри при наведенні чистоти і порядку мають згубні наслідки для довкілля і здоров’я людей.Відтак, Володимир Васильович звернувся до волинян:«В період прибирання свої полів та городів нічого не паліть. Від цього залежить безпека та життя не тільки вас, а й усіх мешканців області».До слова, спалювання сухотрави та рослинності може перерости у неконтрольоване горіння, загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору, об’єктів господарювання, лісових насаджень.Крім того, вогонь знищує комах, потомство тварин, рослини, бактерії, мікроорганізми, які утворюють родючий шар землі. Внаслідок цього значно погіршується якість ґрунту, посилюються процеси ерозії і деградації земель, руйнується екосистема поля.

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