Будинок моди Chanel вироблятиме захисні маски та халати





Бренд не тільки перекваліфікує своє виробництво, але і вже вніс пожертвування в розмірі 1,2 мільйона євро в фонд державних лікарень, -



У Chanel подбали і про своїх співробітників: їм повинні виплатити зарплату за 2 місяці. Також керівництво компанії заявило, що не звільнятиме жодного зі своїх 4500 співробітників.



Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Таїланді садитимуть за першоквітневі жарти про коронавірус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як пише Reuters, французький Будинок моди повідомив, що займеться виробництвом захисних масок і халатів, щойно отримає дозвіл від місцевих органів охорони здоров’я.Бренд не тільки перекваліфікує своє виробництво, але і вже вніс пожертвування в розмірі 1,2 мільйона євро в фонд державних лікарень, - пише Журналіст.У Chanel подбали і про своїх співробітників: їм повинні виплатити зарплату за 2 місяці. Також керівництво компанії заявило, що не звільнятиме жодного зі своїх 4500 співробітників.Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Таїланді садитимуть за першоквітневі жарти про коронавірус.

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