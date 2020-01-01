Будинок моди Chanel вироблятиме захисні маски та халати
Сьогодні, 04:14
Як пише Reuters, французький Будинок моди повідомив, що займеться виробництвом захисних масок і халатів, щойно отримає дозвіл від місцевих органів охорони здоров’я.
Бренд не тільки перекваліфікує своє виробництво, але і вже вніс пожертвування в розмірі 1,2 мільйона євро в фонд державних лікарень, - пише Журналіст.
У Chanel подбали і про своїх співробітників: їм повинні виплатити зарплату за 2 місяці. Також керівництво компанії заявило, що не звільнятиме жодного зі своїх 4500 співробітників.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Таїланді садитимуть за першоквітневі жарти про коронавірус.
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Бренд не тільки перекваліфікує своє виробництво, але і вже вніс пожертвування в розмірі 1,2 мільйона євро в фонд державних лікарень, - пише Журналіст.
У Chanel подбали і про своїх співробітників: їм повинні виплатити зарплату за 2 місяці. Також керівництво компанії заявило, що не звільнятиме жодного зі своїх 4500 співробітників.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Таїланді садитимуть за першоквітневі жарти про коронавірус.
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