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Будинок моди Chanel вироблятиме захисні маски та халати

Будинок моди Chanel вироблятиме захисні маски та халати
Як пише Reuters, французький Будинок моди повідомив, що займеться виробництвом захисних масок і халатів, щойно отримає дозвіл від місцевих органів охорони здоров’я.

Бренд не тільки перекваліфікує своє виробництво, але і вже вніс пожертвування в розмірі 1,2 мільйона євро в фонд державних лікарень, - пише Журналіст.

У Chanel подбали і про своїх співробітників: їм повинні виплатити зарплату за 2 місяці. Також керівництво компанії заявило, що не звільнятиме жодного зі своїх 4500 співробітників.

Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Таїланді садитимуть за першоквітневі жарти про коронавірус.

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Теги: коронавірус, шанель, будинок моди
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