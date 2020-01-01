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Єгипетський лікар назвав переваги вживання цибулі

Єгипетський лікар назвав переваги вживання цибулі
Єгипетський доктор Ахмед Абу Аль-Наср (Ahmed Abu Al-Nasr) перерахував ключові переваги вживання цибулі. Одним з бонусів переваги продукту є нормалізація кров’яного тиску.

Про це пише Ukrhealth.

Як зазначив зарубіжний лікар, багато людей вважають за краще відмовлятися від цибулі через неприємний запах з рота, що в корені неправильно, адже вона містить багато вітамінів і поживних речовин, які дуже корисні для організму, особливо якщо їсти її в печеному вигляді. Зокрема, продукт рекомендований людям з діабетом, так як нормалізує рівень цукру в крові, допоможе він і особам з гіпертонією, адже знижує кров’яний тиск. Є дуже сильним природним антибіотиком, тому допомагає загоєнню ран, довівши свою дієвість при лікуванні діабетичної стопи.

Цибуля також сприяє зміцненню імунітету, дозволяючи швидше впоратися з сухим кашлем, тому не варто забувати про неї в простудний сезон. Якщо людина схильна до алергічних реакцій, знову ж допоможе багаторічна трав’яниста рослина. У її силах поліпшити стан шкіри і позбавити від прищів. Серед інших переваг її вживання профілактика атеросклерозу і остеопорозу, утворення в нирках каменів, вона ж знижує частоту випадків епілептичних припадків. Продукт вирішує проблему із затримкою менструації. У списку переваг – профілактика карієсу, зниження високого рівня тригліцеридів в крові.

Вживання цибулі також зменшує симптоми лихоманки, сприяє позбавленню від глистів та інших патогенних мікроорганізмів. Корисний вона і при запаленні периферичних нервів, оніміння, дзвоні у вухах.

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Теги: цибуля, здоров'я, харчування
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