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Волинська господиня поділилася рецептом незвичної пісної страви

Волинська господиня поділилася рецептом незвичної пісної страви
Ніна Поліщук із села Лобна, що на Любешівщині, поділилася унікальним рецептом пісної страви - бобовніків.

Про це йдеться на авторській сторінці журналістки Олени Лівіцької "Занесло в село".

Бобовніки – то щось дуже схоже на пиріжки з бобами. Господиня поділилася рецептом незвичної страви.

«В піст кажете? А бобовніки! Їх типер на Лобні всі вже печуть.

Терти картоплю так, як на дируни. Окремо біб варений перекручуєш і ліпиш такі варенички, отакі-во пальчики. А тоді як зцідиш картошку, трошки підсолиш. І тиї варенички з бобу береш – і обліплюєш картоплею. І в олію, і жариш. Вони тримаються. В картоплю – ничого: ни яєць, ничого, просто віджати.

Якшо то я вам принису покажу, бо я наліпила тих пальчиків. Зараз-зараз... Я шоб знала, що віте будите, то ми б вам і наготували!..» - сміється Ніна Яківна.
Волинська господиня поділилася рецептом незвичної пісної страви

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Теги: піст, страви, бобовніки
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