Волинська господиня поділилася рецептом незвичної пісної страви

Ніна Поліщук із села Лобна, що на Любешівщині, поділилася унікальним рецептом пісної страви - бобовніків.



Про це йдеться на авторській сторінці журналістки Олени Лівіцької



Бобовніки – то щось дуже схоже на пиріжки з бобами. Господиня поділилася рецептом незвичної страви.



«В піст кажете? А бобовніки! Їх типер на Лобні всі вже печуть.



Терти картоплю так, як на дируни. Окремо біб варений перекручуєш і ліпиш такі варенички, отакі-во пальчики. А тоді як зцідиш картошку, трошки підсолиш. І тиї варенички з бобу береш – і обліплюєш картоплею. І в олію, і жариш. Вони тримаються. В картоплю – ничого: ни яєць, ничого, просто віджати.



Якшо то я вам принису покажу, бо я наліпила тих пальчиків. Зараз-зараз... Я шоб знала, що віте будите, то ми б вам і наготували!..» - сміється Ніна Яківна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Лобна, що на Любешівщині, поділилася унікальним рецептом пісної страви - бобовніків.Про це йдеться на авторській сторінці журналістки Олени Лівіцької "Занесло в село" Бобовніки – то щось дуже схоже на пиріжки з бобами. Господиня поділилася рецептом незвичної страви.«В піст кажете? А бобовніки! Їх типер на Лобні всі вже печуть.Терти картоплю так, як на дируни. Окремо біб варений перекручуєш і ліпиш такі варенички, отакі-во пальчики. А тоді як зцідиш картошку, трошки підсолиш. І тиї варенички з бобу береш – і обліплюєш картоплею. І в олію, і жариш. Вони тримаються. В картоплю – ничого: ни яєць, ничого, просто віджати.Якшо то я вам принису покажу, бо я наліпила тих пальчиків. Зараз-зараз... Я шоб знала, що віте будите, то ми б вам і наготували!..» - сміється Ніна Яківна.

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