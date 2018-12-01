У Польщі українським заробітчанам автоматично продовжать візи й дозволи на роботу





Про це йдеться в антикризовому пакеті для економіки Польщі на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро), про який поінформували президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, - повідомляє



“Працівникам з України автоматично буде продовжено візи й дозволи на працю”,- йдеться в одному з пунктів пакету економічної допомоги.



Загалом, антикризовий пакет у Польщі складатиметься з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.



Зокрема, підприємцям, які у зв’язку з епідемією коронавірусу матимуть значне зниження доходів, держава покриє 40% зарплат працівникам до рівня середньої зарплати, інші 40% має покрити працедавець. Крім того, особи, які працюють по договору доручення та договору підряду, зможуть очікувати від держави на допомогу у розмірі 80% від прожиткового мінімуму. У випадку продовження терміну закриття дитсадків та шкіл, батькам, які залишатимуться вдома з малолітніми дітьми (до 8-ми років) надаватиметься соціальна допомога терміном до 14-ти днів.



У пакеті підтримки бізнесу передбачаються кредитні гарантії, мікропозики, часткове відновлення роботи в неділю закладів торгівлі, а також тимчасове призупинення соціальних відрахувань до бюджету.



Для підтримки системи охорони здоров’я буде виділено 7,5 млрд злотих (понад 1,7 млрд євро) на забезпечення лікарень та медичних установ усім необхідним для протидії коронавірусу, а також модернізації усієї медичної системи країни.



У фінансовому секторі уряд Польщі планує гарантувати безпеку банківських депозитів, нормального функціонування банків, системи банківських виплат, а Управління захисту прав конкуренції і споживачів боротиметься з необгрунтованим зростанням цін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трудові мігранти з України можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії робочих віз та дозволів на роботу.Про це йдеться в антикризовому пакеті для економіки Польщі на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро), про який поінформували президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, - повідомляє Укрінформ “Працівникам з України автоматично буде продовжено візи й дозволи на працю”,- йдеться в одному з пунктів пакету економічної допомоги.Загалом, антикризовий пакет у Польщі складатиметься з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.Зокрема, підприємцям, які у зв’язку з епідемією коронавірусу матимуть значне зниження доходів, держава покриє 40% зарплат працівникам до рівня середньої зарплати, інші 40% має покрити працедавець. Крім того, особи, які працюють по договору доручення та договору підряду, зможуть очікувати від держави на допомогу у розмірі 80% від прожиткового мінімуму. У випадку продовження терміну закриття дитсадків та шкіл, батькам, які залишатимуться вдома з малолітніми дітьми (до 8-ми років) надаватиметься соціальна допомога терміном до 14-ти днів.У пакеті підтримки бізнесу передбачаються кредитні гарантії, мікропозики, часткове відновлення роботи в неділю закладів торгівлі, а також тимчасове призупинення соціальних відрахувань до бюджету.Для підтримки системи охорони здоров’я буде виділено 7,5 млрд злотих (понад 1,7 млрд євро) на забезпечення лікарень та медичних установ усім необхідним для протидії коронавірусу, а також модернізації усієї медичної системи країни.У фінансовому секторі уряд Польщі планує гарантувати безпеку банківських депозитів, нормального функціонування банків, системи банківських виплат, а Управління захисту прав конкуренції і споживачів боротиметься з необгрунтованим зростанням цін.

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