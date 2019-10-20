У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють вулицю Рівненську
Сьогодні, 09:51
У Луцьку на два дні обмежать рух на Рівненській.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, 2 та 3 квітня через проведення ремонтних робіт буде обмежено рух автотранспорту вулицею Рівненською (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна).
Зокрема, 2 квітня з 8:00 до 18:00 (орієнтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж парних будинків вулиці Рівненська (від Київського майдану до автозаводу), виїзд з вулиці Авторемонтна та прилеглих територій.
У п’ятницю, 3 квітня, з 8:00 до 18:00 (орінтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж непарних будинків вулиці Рівненська (від ЖК “Атлант” до приміщення податкової інспекції), виїзд з вулиці Задворецька та прилеглих територій.
Рух автотранспорту в обох напрямках буде організовано на смугах, протилежних тим, де будуть проводитись ремонтні роботи.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, 2 та 3 квітня через проведення ремонтних робіт буде обмежено рух автотранспорту вулицею Рівненською (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна).
Зокрема, 2 квітня з 8:00 до 18:00 (орієнтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж парних будинків вулиці Рівненська (від Київського майдану до автозаводу), виїзд з вулиці Авторемонтна та прилеглих територій.
У п’ятницю, 3 квітня, з 8:00 до 18:00 (орінтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж непарних будинків вулиці Рівненська (від ЖК “Атлант” до приміщення податкової інспекції), виїзд з вулиці Задворецька та прилеглих територій.
Рух автотранспорту в обох напрямках буде організовано на смугах, протилежних тим, де будуть проводитись ремонтні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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