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У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють вулицю Рівненську

У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють вулицю Рівненську
У Луцьку на два дні обмежать рух на Рівненській.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Так, 2 та 3 квітня через проведення ремонтних робіт буде обмежено рух автотранспорту вулицею Рівненською (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна).

Зокрема, 2 квітня з 8:00 до 18:00 (орієнтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж парних будинків вулиці Рівненська (від Київського майдану до автозаводу), виїзд з вулиці Авторемонтна та прилеглих територій.

У п’ятницю, 3 квітня, з 8:00 до 18:00 (орінтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж непарних будинків вулиці Рівненська (від ЖК “Атлант” до приміщення податкової інспекції), виїзд з вулиці Задворецька та прилеглих територій.

Рух автотранспорту в обох напрямках буде організовано на смугах, протилежних тим, де будуть проводитись ремонтні роботи.

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Теги: рух, транспорт, Луцьк
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