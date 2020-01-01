Бив і грабував посеред вулиці: судили волинянина, який нападав на жінок





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть

Під час суду встановили, що ввечері 31 травня минулого року раніше неодноразово судимий чоловік перебував поблизу загальноосвітньої школи № 5 у Ковелі на вулиці Театральній. Побачивши жінку, яка йшла вулицею сама, підозрюваний напав на неї та вдарив у скроню. Після цього він вирвав з її рук мобільний телефон «Meizu M5 Note», завдавши шкоди на 1916 гривень.



Ще один напад чоловік здійснив через кілька годин. Того ж дня близько 23 години він напав на жінку поблизу багатоквартирного будинку. Нападник схопив жертву за волосся та повалив на землю, завдавши близько семи ударів по голові та спині. Потому він вирвав з її рук «IPhone 6s» вартістю 4 тисячі 365 гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.



Відтак суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин у Ковелі своїв два розбійні напади на жінок, відібравши у них мобільні телефони. Один із нападів злочинець вчинив з особливою жорстокістю: він схопив жінку за волосся та наніс їй сім ударів.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що ввечері 31 травня минулого року раніше неодноразово судимий чоловік перебував поблизу загальноосвітньої школи № 5 у Ковелі на вулиці Театральній. Побачивши жінку, яка йшла вулицею сама, підозрюваний напав на неї та вдарив у скроню. Після цього він вирвав з її рук мобільний телефон «Meizu M5 Note», завдавши шкоди на 1916 гривень.Ще один напад чоловік здійснив через кілька годин. Того ж дня близько 23 години він напав на жінку поблизу багатоквартирного будинку. Нападник схопив жертву за волосся та повалив на землю, завдавши близько семи ударів по голові та спині. Потому він вирвав з її рук «IPhone 6s» вартістю 4 тисячі 365 гривень.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.Відтак суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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