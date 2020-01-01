вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині коронавірус підозрюють у 14 людей

На Волині коронавірус підозрюють у 14 людей
Станом на 10.00 2 квітня у Волинській області зареєстрували 10 випадків коронавірусної інфекції.

За останню добу на Волині виявлено 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.

Усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 130 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 64 в осіб з підозрою, та 66 – в осіб, які контактували з хворими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус: думки луцького політолога
Сьогодні, 11:06
У ЗСУ виявили перший випадок коронавірусної хвороби, 140 військових – на ізоляції
Сьогодні, 11:04
У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
01 квітень, 22:00
Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом
01 квітень, 18:28
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скрізь лікарі лікують, щоб людям допомогти, і від своєї роботи підхоплюють хворобу, а в нас навпаки - лікарі розсадники хвороби!
Відповісти
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні визнали форс-мажор: гроші за путівки можуть не повернути
Сьогодні, 10:36
Відомо, яке підприємство вивозило через «Ягодин» майже 40 тисяч медичних халатів
Сьогодні, 10:22
В Україні зафіксували уже понад 800 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:10
На Волині коронавірус підозрюють у 14 людей
Сьогодні, 10:10
Бив і грабував посеред вулиці: судили волинянина, який нападав на жінок
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19 В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19
01 квітень, 22:18
На Волині жінка поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом На Волині жінка поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
01 квітень, 20:04
Обсервацію на Волині проходитимуть не лише волиняни Обсервацію на Волині проходитимуть не лише волиняни
01 квітень, 14:53
Чи братимуть гроші за лікування хворих на коронавірус волинян Чи братимуть гроші за лікування хворих на коронавірус волинян
01 квітень, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус: думки луцького політолога
Сьогодні, 11:06
 0
У ЗСУ виявили перший випадок коронавірусної хвороби, 140 військових – на ізоляції
Сьогодні, 11:04
 0
На Волині 13 рятувальників гасили пожежу на торфовищі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
В Україні визнали форс-мажор: гроші за путівки можуть не повернути
Сьогодні, 10:36
 0
Відомо, яке підприємство вивозило через «Ягодин» майже 40 тисяч медичних халатів
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8