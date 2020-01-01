На Волині коронавірус підозрюють у 14 людей
Сьогодні, 10:10
Станом на 10.00 2 квітня у Волинській області зареєстрували 10 випадків коронавірусної інфекції.
За останню добу на Волині виявлено 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.
Усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 130 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 64 в осіб з підозрою, та 66 – в осіб, які контактували з хворими.
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За останню добу на Волині виявлено 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.
Усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 130 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 64 в осіб з підозрою, та 66 – в осіб, які контактували з хворими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Скрізь лікарі лікують, щоб людям допомогти, і від своєї роботи підхоплюють хворобу, а в нас навпаки - лікарі розсадники хвороби!
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