В Україні зафіксували уже понад 800 випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 51 випадок;▪️Волинська область — 10 випадків;▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;▪️Донецька область — 7 випадків;▪️Житомирська область — 6 випадків;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 19 випадків;▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;▪️Кіровоградська область — 7 випадків;▪️м. Київ — 160 випадків;▪️Київська область — 64 випадки;▪️Львівська область — 11 випадків;▪️Луганська область — 3 випадки;▪️Одеська область — 14 випадків;▪️Полтавська область — 5 випадків;▪️Рівненська область — 19 випадків;▪️Сумська область — 26 випадків;▪️Тернопільська область — 106 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 4 випадки;▪️Хмельницька область — 6 випадків;▪️Чернівецька область — 143 випадки;▪️Черкаська область — 54 випадки;▪️Чернігівська область — 3 випадки.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.