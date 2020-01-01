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В Україні зафіксували уже понад 800 випадків коронавірусу

В Україні зафіксували уже понад 800 випадків коронавірусу
В Україні зафіксували 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, інфіковані
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