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В Україні визнали форс-мажор: гроші за путівки можуть не повернути

В Україні визнали форс-мажор: гроші за путівки можуть не повернути
В Україні тисячі туристів через карантин залишилися без оплаченої відпустки та можливості повернути витрачені гроші.

Торгово-промислова палата визнала: в країні настав форс-мажор, тому зобов'язання за договорами можна не виконувати, - пише Обозреватель.

Чи повинні туроператори повертати гроші?


У повному обсязі ні, розповідає юрист Олександр Плахотник. Торгово-промислова палата України визнала карантин форс-мажором. В цьому разі туроператори звільняються від повного виконання своїх зобов'язань. Це непередбачена ситуація, яка вдарила по обох сторонах.

Крім того, у турагентств просто немає грошей для того, щоб повернути 100% вартості туру. "Це форс-мажор, і як би не розвивалася ситуація, необхідно зрозуміти та прийняти факт, що збитків зазнають всі: і туристи, і турагенти, і туроператори. Найважче саме туроператорам, адже їм необхідно в умовах відсутності планових надходжень (продажі зупинилися) організувати екстрене вивезення туристів, виконавши водночас всі рекомендації, правила та обмеження регуляторів як України, так і інших країн", – пояснюють в Асоціації туроператорів.

Як пояснили в Торгово-промисловій палаті, всі тури з датами, які збігаються з періодом карантину, потрапили під дію форс-мажору. Гроші можна не компенсувати. Але ось перенести тур цілком можливо.

І що, я повністю втрачу свої гроші?

Зараз і профільна Асоціація, і великі гравці ринку почали пропонувати всім туристам, у яких оплачені тури з відправленням від 14 березня до 24 квітня, перебронювати свою поїздку на більш пізній період – ближче до осені. Щоправда, тут варто взяти до уваги, що, як вже заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, карантин можуть продовжити, тому під час вибору нової дати краще орієнтуватися на максимально пізній період.

"Закликаємо наших туристів здійснювати перебронювання своїх турів на більш пізній період – до 31 жовтня 2020 року. Зараз це є оптимальним варіантом для всіх – туристів, турагентів і туроператорів. Інакше туроператор залишає за собою право анулювати заявки з вмістом фактично здійснених витрат, сума яких може складати до повної вартості туру", – заявили представники одного з найбільших туроператорів України.

Кому ніяк не компенсують втрати?

Якщо виліт був ще до оголошення карантину, і ви за власним бажанням відмовилися їхати, або ж компанія, яка продала вам тур, закрилася через виникнення проблем – повернути гроші буде практично неможливо.

Зараз фінансові труднощі виникли в усіх туроператорів. Вони не можуть заробляти, всі тури скасували, а клієнти вимагають повернути кошти за вже продані послуги.

Юрист Олександр Плахотник радить: якщо тур скасували ще до того, як почався карантин, клієнт може зажадати повернення грошей. "Форс-мажор в Україні виник через карантин. Однак ми знаємо, що частина компаній, розуміючи, що небо буде закрите, скасували тури трохи раніше. В такому разі можна вимагати або компенсації втрачених коштів, або перенесення туру", – розповідає він.

До чого ще може привезти форс-мажор

У ст. 617 Цивільного кодексу України зазначено, що ситуація форс-мажору звільняє сторони від наслідків в разі невиконання умов домовленостей. Це стосується не тільки турагенств, а й інших сфер. Щоправда, водночас доведеться довести, що завадив саме карантин, а можливості виконати свої зобов'язання не було.

"Форс-мажор автоматично не звільняє від виконання зобов'язань. Зараз багато випадків, які стосуються і оплати оренди, і постачань. Найперше треба спробувати обом сторонам домовитися між собою, а вже потім шукати шпарини в законі, щоб не платити", – вважає Плахотник.

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Теги: путівки, гроші, туризм, Україна
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