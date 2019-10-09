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На Волині 13 рятувальників гасили пожежу на торфовищі. ВІДЕО

На Волині 13 рятувальників гасили пожежу на торфовищі. ВІДЕО
В урочищі Став біля села Яревище Старовижівського району горіло торфовище. Площа пожежі склала близько 2,5 га.

Пожежа виникла 1 квітня о 13:30, - пише ДСНС України у Волинській області.

На місці події працювали рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Дубечне Старовижівського району – загалом 13 вогнеборців.

Залучали 2 одиниці спеціальної техніки та 2 мотопомпи.


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Теги: пожежа, торфовище
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