На Волині 13 рятувальників гасили пожежу на торфовищі. ВІДЕО





Пожежа виникла 1 квітня о 13:30, - пише ДСНС України у Волинській області.



На місці події працювали рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Дубечне Старовижівського району – загалом 13 вогнеборців.



Залучали 2 одиниці спеціальної техніки та 2 мотопомпи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Став біля села Яревище Старовижівського району горіло торфовище. Площа пожежі склала близько 2,5 га.Пожежа виникла 1 квітня о 13:30, - пише ДСНС України у Волинській області.На місці події працювали рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Дубечне Старовижівського району – загалом 13 вогнеборців.Залучали 2 одиниці спеціальної техніки та 2 мотопомпи.

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