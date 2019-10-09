На Волині 13 рятувальників гасили пожежу на торфовищі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
В урочищі Став біля села Яревище Старовижівського району горіло торфовище. Площа пожежі склала близько 2,5 га.
Пожежа виникла 1 квітня о 13:30, - пише ДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Дубечне Старовижівського району – загалом 13 вогнеборців.
Залучали 2 одиниці спеціальної техніки та 2 мотопомпи.
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Пожежа виникла 1 квітня о 13:30, - пише ДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Дубечне Старовижівського району – загалом 13 вогнеборців.
Залучали 2 одиниці спеціальної техніки та 2 мотопомпи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині 13 рятувальників гасили пожежу на торфовищі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
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