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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У ЗСУ виявили перший випадок коронавірусної хвороби, 140 військових – на ізоляції

У ЗСУ виявили перший випадок коронавірусної хвороби, 140 військових – на ізоляції
У Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на гостру респіраторну інфекцію, що спричинена новим коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 72 особи.

"Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що у госпіталі визначили коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким сьогодні буде проведено лабораторне обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.


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Теги: коронавірус, ЗСУ
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