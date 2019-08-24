Чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус: думки луцького політолога

Михайло Наход поділився роздумами про актуальне нині питання – що буде з місцевими виборами, які мають відбутися в кінці жовтня.



Про це Наход написав на



Зокрема, у суспільстві з’явилися розмови про можливу відміну чи перенесення виборів. Політолог пояснив, наскільки це можливо із законодавчого боку та чому деякі побоювання щодо перенесення виборів – малоімовірні.



Текст, у якому Михайло Наход, обґрунтовує свою позицію подаємо без змін та правок.



«1. Терміни проведення місцевих виборів закріплені в Конституції, а тому для їх відміни чи перенесення треба змінити Конституцію (що малореально сьогодні) або ввести надзвичайний стан (це більш реально, якщо будуть для цього підстави). Введення надзвичайного стану можливе за умови, якщо пандемія триватиме довго або осінню прийде її друга хвиля. Проте, це може лише на певний час (2-3 місяці) відтермінувати проведення виборів, але не відмінити їх взагалі.



2. Зараз деякі політики та експерти сіють паніку, що «виборів не буде бо з бюджету забирають гроші на їх фінансування для боротьби з коронавірусом». Дійсно готуючи зміни до бюджету Уряд запропонував забрати з фінансування місцевих виборів 1 млрд. грн. з попередньо передбачених 2,16 млрд. грн. Це багато, але не критично для проведення виборів. Їх можна провести з меншим бюджетом паралельно змінивши деякі норми виборчого законодавства та інших підзаконних актів щодо фінансування виборів. Але в такому випадку виборчі бюлетені та інформаційні матеріали надрукують на «газетному папері», а члени комісії працюватимуть практично безоплатно, якщо таких бажаючих вдасться знайти. 30 квітня цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів (223 «за») і наступним голосуванням був направлений на доопрацювання у профільний комітет. Швидше за все його розглядатимуть наступного тижня.



3. Після голосування закону про запровадження ринку землі голова партії «Слуга народу» О. Корінєнко сказав, що референдум про продаж землі іноземцям можна провести ще в цьому році попередньо прийнявши закон «Про референдуми». Якщо до цього реально дійде справа, то тут може бути цікавий сценарій – об'єднання місцевих виборів з земельним референдумом. Завдяки цьому влада може вирішити декілька завдань:

1) об’єднати фінансові ресурси для проведення і виборів і референдуму;

2) максимально мобілізувати виборців на дільниці;

3) змістити акценти виборчої кампанії та отримати додаткові голоси на виборах. Але в такого сценарію є і один великий РИЗИК – значну підтримку отримають політичні сили, які виступають проти ринку землі, а тим більше проти продажу її іноземцям, а це точно не вигідно сьогоднішній владі.



Ми живемо в Україні і давно готові до різних найнеочікуваніших змін та сценаріїв, а тому не варто дивуватись будь-яким рішенням щодо виборів.



І останнє, політики на місцях зараз активно включились в боротьбу з коронавірусом і паралельно дали старт підготовці до виборів. Але це вже окрема історія, яка в кожному регіоні матиме своє забарвлення».



Фото зі сторінки 24 каналу



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