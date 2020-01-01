У Луцьку покарали чоловіка, який незаконно зрізав дерева

Небайдужі лучани повідомили муніципалів, що на вулиці Потебні незаконно зрізають дерева.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибули інспектори департаменту муніципальної варти. З'ясувалось, що на території загального користування зрізали дерева. Проте дозвільні документи на такі роботи були відсутні.Відтак, власника будинку №142 по вулиці Потебні притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від від 340 до 1360 гривень.