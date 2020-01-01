вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Буде сквер: Луцькрада передумала встановлювати торгові павільйони біля історичного факультету

Буде сквер: Луцькрада передумала встановлювати торгові павільйони біля історичного факультету
Поблизу навчального корпусу факультету історії, політології та національної безпеки СНУ ім. Лесі Українки невдовзі мали встановити п'ять торгових павільйонів. Напередодні провели конкурс та визначили переможця.

Утім, тепер Луцькрада вирішила, що павільйони дисонуватимуть зі сквером, який мають намір облаштувати біля навчального корпусу, повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

Він додав, що у лютому мерія замовила проект на облаштування сучасного скверу за приміщенням історичного факультету в архітектора, урбаніста Романа Литвина.

"А ці тимчасові споруди будуть дисонувати із сучасним, детально продуманим сквером з освітленням, гарними вуличними меблями й озелененням.

Провели переговори з переможцем конкурсу на право встановлення цих п'яти тимчасових споруд і переконали його відмовитися від їх встановлення", - повідомив Поліщук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сквер, Ігор Поліщук, павільйони, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Просто, це була вже настільки нагла афера і настільки прозора корупційна дія, що її наслідки грозили криміналом для всіх дійових осіб ! А крім того, політичного негативу ще би і на місцеві вибори вистачило ! Заочкували і зіскочили з теми !
Відповісти
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
Сьогодні, 11:37
Поліція затримала «на гарячому» волинянина, який хотів продати гранату
Сьогодні, 11:30
Буде сквер: Луцькрада передумала встановлювати торгові павільйони біля історичного факультету
Сьогодні, 11:25
У Луцьку покарали чоловіка, який незаконно зрізав дерева
Сьогодні, 11:15
Чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус: думки луцького політолога
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей
16 березень, 10:48
Як змінюватимуть Старе місто у Луцьку: 10 конкретних кроків Як змінюватимуть Старе місто у Луцьку: 10 конкретних кроків
16 лютий, 18:30
Луцькрада дає базарникам ще один шанс на добровільний переїзд Луцькрада дає базарникам ще один шанс на добровільний переїзд
07 лютий, 15:44
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
29 січень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запустять виробництво власних тест-систем для діагностики Covid-19
Сьогодні, 12:25
 0
Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще у червні 2019 року. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
Порушив карантин: волинянин під час самоізоляції відвідував торговельні заклади
Сьогодні, 12:05
 0
Усе необхідне для тварин – online і з безкоштовною доставкою під двері: як луцький «Зоомаркет» працює в карантин*
Сьогодні, 12:00
 0
Респіратор – не захист: в МОЗ пояснили, які маски треба носити
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8