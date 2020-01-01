Буде сквер: Луцькрада передумала встановлювати торгові павільйони біля історичного факультету
Сьогодні, 11:25
Поблизу навчального корпусу факультету історії, політології та національної безпеки СНУ ім. Лесі Українки невдовзі мали встановити п'ять торгових павільйонів. Напередодні провели конкурс та визначили переможця.
Утім, тепер Луцькрада вирішила, що павільйони дисонуватимуть зі сквером, який мають намір облаштувати біля навчального корпусу, повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Він додав, що у лютому мерія замовила проект на облаштування сучасного скверу за приміщенням історичного факультету в архітектора, урбаніста Романа Литвина.
"А ці тимчасові споруди будуть дисонувати із сучасним, детально продуманим сквером з освітленням, гарними вуличними меблями й озелененням.
Провели переговори з переможцем конкурсу на право встановлення цих п'яти тимчасових споруд і переконали його відмовитися від їх встановлення", - повідомив Поліщук.
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Утім, тепер Луцькрада вирішила, що павільйони дисонуватимуть зі сквером, який мають намір облаштувати біля навчального корпусу, повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Він додав, що у лютому мерія замовила проект на облаштування сучасного скверу за приміщенням історичного факультету в архітектора, урбаніста Романа Литвина.
"А ці тимчасові споруди будуть дисонувати із сучасним, детально продуманим сквером з освітленням, гарними вуличними меблями й озелененням.
Провели переговори з переможцем конкурсу на право встановлення цих п'яти тимчасових споруд і переконали його відмовитися від їх встановлення", - повідомив Поліщук.
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Коментарі 1
Просто, це була вже настільки нагла афера і настільки прозора корупційна дія, що її наслідки грозили криміналом для всіх дійових осіб ! А крім того, політичного негативу ще би і на місцеві вибори вистачило ! Заочкували і зіскочили з теми !
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