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Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»

Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
У Луцьку на вулиці Львівській муніципали викрили чоловіка, який викинув будівельне сміття зі свого авто у контейнери для відходів.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Після профілактичної бесіди з порушником, інспектор склав на порушника протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до адміністративної комісії при виконавчому комітеті за місцем проживання порушника, яка і вирішить міру покарання.

Довідково: п.п. 2.5.5.1.4. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів).

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Теги: муніципали, сміття, порушник
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