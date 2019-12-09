Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»

У Луцьку на вулиці Львівській муніципали викрили чоловіка, який викинув будівельне сміття зі свого авто у контейнери для відходів.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Після профілактичної бесіди з порушником, інспектор склав на порушника протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до адміністративної комісії при виконавчому комітеті за місцем проживання порушника, яка і вирішить міру покарання.п.п. 2.5.5.1.4. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів).