Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
Сьогодні, 11:37
У Луцьку на вулиці Львівській муніципали викрили чоловіка, який викинув будівельне сміття зі свого авто у контейнери для відходів.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Після профілактичної бесіди з порушником, інспектор склав на порушника протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до адміністративної комісії при виконавчому комітеті за місцем проживання порушника, яка і вирішить міру покарання.
Довідково: п.п. 2.5.5.1.4. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів).
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Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Після профілактичної бесіди з порушником, інспектор склав на порушника протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до адміністративної комісії при виконавчому комітеті за місцем проживання порушника, яка і вирішить міру покарання.
Довідково: п.п. 2.5.5.1.4. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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