Респіратор – не захист: в МОЗ пояснили, які маски треба носити
Сьогодні, 11:47
В умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони можуть не дати поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.
Про це в ході брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пояснивши необхідність маскового режиму для всіх громадян, - пише обозреватель.
"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо – без маски не заходити в громадські заклади. Тому що ми вас всіх розглядаємо як потенційно інфікованих", – підкреслив він.
Ляшко пояснив, що коли на обличчі є маска, то виділення біологічного матеріалу, який може містити збудника хвороби, зменшується і не досягає 1,5 метра. Максимум його поширення в цьому випадку – 10-15 сантиметрів.
"Тому, якщо не будуть дотримуватися інші види соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще, можливо, без симптомів, але вже може бути інфікована і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик інфікувати інших людей", – підкреслив він.
Також він детально розповів, чому респіратори з клапанами видиху не можуть виконувати функцію захисної маски.
"Вони захищають тільки вас, але не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби", – сказав Ляшко.
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Про це в ході брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пояснивши необхідність маскового режиму для всіх громадян, - пише обозреватель.
"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо – без маски не заходити в громадські заклади. Тому що ми вас всіх розглядаємо як потенційно інфікованих", – підкреслив він.
Ляшко пояснив, що коли на обличчі є маска, то виділення біологічного матеріалу, який може містити збудника хвороби, зменшується і не досягає 1,5 метра. Максимум його поширення в цьому випадку – 10-15 сантиметрів.
"Тому, якщо не будуть дотримуватися інші види соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще, можливо, без симптомів, але вже може бути інфікована і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик інфікувати інших людей", – підкреслив він.
Також він детально розповів, чому респіратори з клапанами видиху не можуть виконувати функцію захисної маски.
"Вони захищають тільки вас, але не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби", – сказав Ляшко.
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