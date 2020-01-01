Порушив карантин: волинянин під час самоізоляції відвідував торговельні заклади





Про це повідомив керівник Іваничівсько відділення поліції В’ячеслав Мартинюк під час засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише



Протокол скерують на розгляд суду.



Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.



Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження короновірусу серед інших громадян.



В’ячеслав Мартинюк зазначив, що поліцейські перевіряють за місцем проживання громадян, котрі повернулися із-за кордону, з метою недопущення можливого розповсюдження вірусної інфекції.



Волинянин, який приїхав з-за кордону, покарають за недотримання умов самоізоляції.

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