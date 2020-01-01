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Порушив карантин: волинянин під час самоізоляції відвідував торговельні заклади

Порушив карантин: волинянин під час самоізоляції відвідував торговельні заклади
Поліцейські Іваничівського відділення поліції склали протокол за ст. 44-3 КУпАП відносно жителя Іваничівського району, який в період самоізоляції відвідував торгівельні заклади.

Про це повідомив керівник Іваничівсько відділення поліції В’ячеслав Мартинюк під час засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише "Буг".

Протокол скерують на розгляд суду.

Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.

Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження короновірусу серед інших громадян.

В’ячеслав Мартинюк зазначив, що поліцейські перевіряють за місцем проживання громадян, котрі повернулися із-за кордону, з метою недопущення можливого розповсюдження вірусної інфекції.

Волинянин, який приїхав з-за кордону, покарають за недотримання умов самоізоляції.

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Теги: Волинь, умови самоізоляції, штраф
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