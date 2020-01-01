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Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще у червні 2019 року. ФОТО

Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще у червні 2019 року. ФОТО
Поліція розшукує Віталія Євгенійовича Кулініча, жителя села Іванівка Іваничівського району.

Чоловік у червні 2019 року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: зріст 175-185 см, худорлявої тіло будови, волосся чорне, коротке. Був одягнений: футболка чорного кольору, сині джинси та кросівки чорного кольору.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування чоловіка, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 066-833-13-68, 093-1261036 або «102». ©

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Теги: розшук, Віталій Кулініч
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