Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще у червні 2019 року. ФОТО

Віталія Євгенійовича Кулініча, жителя села Іванівка Іваничівського району.



Чоловік у червні 2019 року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 175-185 см, худорлявої тіло будови, волосся чорне, коротке. Був одягнений: футболка чорного кольору, сині джинси та кросівки чорного кольору.



Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування чоловіка, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 066-833-13-68, 093-1261036 або «102». ©

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує, жителя села Іванівка Іваничівського району.Чоловік у червні 2019 року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.зріст 175-185 см, худорлявої тіло будови, волосся чорне, коротке. Був одягнений: футболка чорного кольору, сині джинси та кросівки чорного кольору.Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування чоловіка, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 066-833-13-68, 093-1261036 або «102». ©

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