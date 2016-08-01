В Україні запустять виробництво власних тест-систем для діагностики Covid-19





Про це на брифінгу у четвер, 2 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише



Він зазначив, що досі Україна їх імпортувала або отримувала у вигляді гуманітарної допомоги.



"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, наступного тижня у нас вже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії", - сказав Ляшко, зазначивши, що МОЗ зможе забезпечити лабораторними дослідженнями всіх, хто цього потребує.



Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного тижня в Україні має розпочатися серійне виробництво тестів на коронавірус.Про це на брифінгу у четвер, 2 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар, - пише "Кореспондент" Він зазначив, що досі Україна їх імпортувала або отримувала у вигляді гуманітарної допомоги."Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, наступного тижня у нас вже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії", - сказав Ляшко, зазначивши, що МОЗ зможе забезпечити лабораторними дослідженнями всіх, хто цього потребує.Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків Covid-19 , з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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