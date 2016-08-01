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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні запустять виробництво власних тест-систем для діагностики Covid-19

В Україні запустять виробництво власних тест-систем для діагностики Covid-19
Наступного тижня в Україні має розпочатися серійне виробництво тестів на коронавірус.

Про це на брифінгу у четвер, 2 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише "Кореспондент".

Він зазначив, що досі Україна їх імпортувала або отримувала у вигляді гуманітарної допомоги.

"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, наступного тижня у нас вже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії", - сказав Ляшко, зазначивши, що МОЗ зможе забезпечити лабораторними дослідженнями всіх, хто цього потребує.

Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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Теги: тести на коронавірус, виробництво, Україна
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