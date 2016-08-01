В Україні запустять виробництво власних тест-систем для діагностики Covid-19
Сьогодні, 12:25
Наступного тижня в Україні має розпочатися серійне виробництво тестів на коронавірус.
Про це на брифінгу у четвер, 2 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише "Кореспондент".
Він зазначив, що досі Україна їх імпортувала або отримувала у вигляді гуманітарної допомоги.
"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, наступного тижня у нас вже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії", - сказав Ляшко, зазначивши, що МОЗ зможе забезпечити лабораторними дослідженнями всіх, хто цього потребує.
Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на брифінгу у четвер, 2 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише "Кореспондент".
Він зазначив, що досі Україна їх імпортувала або отримувала у вигляді гуманітарної допомоги.
"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, наступного тижня у нас вже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії", - сказав Ляшко, зазначивши, що МОЗ зможе забезпечити лабораторними дослідженнями всіх, хто цього потребує.
Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині коронавірус підозрюють у 14 людей
Сьогодні, 10:10
У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
01 квітень, 22:00
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запустять виробництво власних тест-систем для діагностики Covid-19
Сьогодні, 12:25
Усе необхідне для тварин – online і з безкоштовною доставкою під двері: як луцький «Зоомаркет» працює в карантин*
Сьогодні, 12:00
Респіратор – не захист: в МОЗ пояснили, які маски треба носити
Сьогодні, 11:47
Медіа