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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Водій «швидкої» на Волині захворів на коронавірус

Водій «швидкої» на Волині захворів на коронавірус
Житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався вірусом covid-19. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.

З його слів, чоловік відчув у себе симптоми, притаманні вірусу, і за порадою колег звернувся до сімейного лікаря. Лікування вдома не дало результатів, його стан погіршився. Тому в районній лікарні йому зробили експрес-тест на коронавірус, який виявився негативним. Після цього провели лабораторний ПРЛ-тест, який дав позитивний результат.

Чоловік має ознаки пневмонії, проте перебуває в задовільному стані. Також в нього низька сатурація.

Попередньо відомо, що волинянин мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.

Хворого транспортували спочатку в ковельську лікарню, після чого переведуть у Волинську обласну інфекційну лікарню.

Загалом вже у 9 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

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Теги: коронавірус, Волинь, швидка
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Коментарі 1
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"Власні джерела" у даній ситуації - це верх непрофесіоналізму журналістів і видань, що таке розповсюджують! Офіційні дані всім повідомляють, які "джерела" можуть бути? І відрізняйте підозру і хворобу!!!
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