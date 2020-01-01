Водій «швидкої» на Волині захворів на коронавірус





Про це Інформаційному агентству Володимир Шмаль.



З його слів, чоловік відчув у себе симптоми, притаманні вірусу, і за порадою колег звернувся до сімейного лікаря. Лікування вдома не дало результатів, його стан погіршився. Тому в районній лікарні йому зробили експрес-тест на коронавірус, який виявився негативним. Після цього провели лабораторний ПРЛ-тест, який дав позитивний результат.



Чоловік має ознаки пневмонії, проте перебуває в задовільному стані. Також в нього низька сатурація.



Попередньо відомо, що волинянин мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.



Хворого транспортували спочатку в ковельську лікарню, після чого переведуть у Волинську обласну інфекційну лікарню.



Загалом вже у 9 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався вірусом covid-19. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»З його слів, чоловік відчув у себе симптоми, притаманні вірусу, і за порадою колег звернувся до сімейного лікаря. Лікування вдома не дало результатів, його стан погіршився. Тому в районній лікарні йому зробили експрес-тест на коронавірус, який виявився негативним. Після цього провели лабораторний ПРЛ-тест, який дав позитивний результат.Чоловік має ознаки пневмонії, проте перебуває в задовільному стані. Також в нього низька сатурація.Попередньо відомо, що волинянин мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.Хворого транспортували спочатку в ковельську лікарню, після чого переведуть у Волинську обласну інфекційну лікарню.Загалом вже у 9 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

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