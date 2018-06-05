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У Луцьку в мікрорайоні Гнідава – пожежа

У Луцьку в мікрорайоні Гнідава – пожежа
У Луцьку в мікрорайоні Гнідава палає заплава річки Стир.

Про це «Волинь.Правді» стало відомо з власних джерел.

Вогонь вже знищив гектари з сухою рослинністю. На місці працюють пожежні рятувальники Луцька, які ліквідовують вогонь підручними засобами.

Нагадаємо, що 25 березня у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото". Пожежа активно поширювалась завдяки сильному вітру.

Деталі – згодом.

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Теги: пожежі, Луцьк, Гнідава
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