Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре

Лариса Духневич, почуваються добре.



Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак попросила не поширювати фейки про погіршення самопочуття і навіть смерть когось з медиків.



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«Всі лікарі, які захворіли, зараз почувають себе добре. У всіх стан задовільний, у деяких немає зовнішніх ознак. Всі особи обстежувалися з профілактичною метою. Коронавірусна інфекція у ЛМКЛ, можна сказати, локалізована. Хочу, щоб ніхто не вірив тому, що говорять і тому, що пишуть. Були навіть запитання щодо смерті. Я б за таке притягувала до відповідальності. Всі 8 лікарів почувають себе добре», - сказала вона.



Посадовиця запевнила, що в області проводять тести усім особам, які були в контакті з інфікованими.



Зараз на Волині – з підозрою на коронавірус 14 людей. Загалом на Волині зробили 130 ПЛР-аналізів на виявлення, з них 64 – у осіб з підозрою, 66 – у осіб, які контактували.



Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі восьмеро лікарів, у тому числі директорка Луцької міської клінічної лікарні, почуваються добре.Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської облдержадміністраціїпопросила не поширювати фейки про погіршення самопочуття і навіть смерть когось з медиків.«Всі лікарі, які захворіли, зараз почувають себе добре. У всіх стан задовільний, у деяких немає зовнішніх ознак. Всі особи обстежувалися з профілактичною метою. Коронавірусна інфекція у ЛМКЛ, можна сказати, локалізована. Хочу, щоб ніхто не вірив тому, що говорять і тому, що пишуть. Були навіть запитання щодо смерті. Я б за таке притягувала до відповідальності. Всі 8 лікарів почувають себе добре», - сказала вона.Посадовиця запевнила, що в області проводять тести усім особам, які були в контакті з інфікованими.Зараз на Волині – з підозрою на коронавірус 14 людей. Загалом на Волині зробили 130 ПЛР-аналізів на виявлення, з них 64 – у осіб з підозрою, 66 – у осіб, які контактували. Нагадаємо , директорка Луцької міської клінічної лікарніпідтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

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