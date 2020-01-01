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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре

Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре
Усі восьмеро лікарів, у тому числі директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, почуваються добре.

Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак попросила не поширювати фейки про погіршення самопочуття і навіть смерть когось з медиків.

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«Всі лікарі, які захворіли, зараз почувають себе добре. У всіх стан задовільний, у деяких немає зовнішніх ознак. Всі особи обстежувалися з профілактичною метою. Коронавірусна інфекція у ЛМКЛ, можна сказати, локалізована. Хочу, щоб ніхто не вірив тому, що говорять і тому, що пишуть. Були навіть запитання щодо смерті. Я б за таке притягувала до відповідальності. Всі 8 лікарів почувають себе добре», - сказала вона.

Посадовиця запевнила, що в області проводять тести усім особам, які були в контакті з інфікованими.

Зараз на Волині – з підозрою на коронавірус 14 людей. Загалом на Волині зробили 130 ПЛР-аналізів на виявлення, з них 64 – у осіб з підозрою, 66 – у осіб, які контактували.

Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре
Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре
Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре

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Теги: коронавірус, Волинь, хворі, лікарі
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Коментарі 2
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Доки не перевірять кожного працівника лікарні не вірте цим брехунам. Вони не знають про що говорять. Вони злякані і не компетентні.
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Чому не задали запитання з приводу розслідування і кримінального впровадження проти Духневич?
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