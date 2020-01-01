На Запоріжжі – спалах коронавірусу серед лікарів, медпрацівники масово звільняються





Про це



Недугу підтверджено у головного лікаря Мелітопольської лікарні та його заступника, ще 12 співробітників на самоізоляції. Ситуація ускладнюється тим, що заражених може бути багато – вже сьогодні на самоізоляцію там відправили 12 медпрацівників, з якими контактували хворі.



Одночасно з цим стало відомо, що в обласній інфекційній лікарні - це головний опорний заклад області для боротьби із коронавірусом - масово звільняються медсестри. З 10 медичок нині лишилось 6 і це на все відділення, що працює з коронавірусом. Та і ті медсестри, що лишилися, не виключають, що будуть звільнятися. Бо кажуть, за щоденний ризик їм обіцяли чималі доплати, а їх немає.



«Другий поверх ми закрили, бо не може одна медсестра бігати на два поверхи. Бракує катастрофічно. Якщо не буде ніяких поліпшень, покладемо всі заяви і нехай самі працюють», - каже медсестра Запорізької обласної інфекційної лікарні Ніна Кізілова.



А зранку таку собі акцію протесту влаштували медики швидкої: увімкнули сирени та вийшли під будівлю із спільним зверненням. Обурені тим, що їх виключили з переліку тих, кому обіцяне підвищення зарплати. Та чиновники запевнили, що така прикрість сталась помилково і обіцяють внести пункт про працівників швидкої якомога швидше.



Станом на сьогодні кількість хворих на коронавірус у регіоні складає 22 людини.



Головне фото - ілюстративне.

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