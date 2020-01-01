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На Запоріжжі – спалах коронавірусу серед лікарів, медпрацівники масово звільняються

На Запоріжжі – спалах коронавірусу серед лікарів, медпрацівники масово звільняються
У Запорізькій області складається критична ситуація з медичними працівниками, у них все частіше діагностують коронавірус, тож ті, хто залишаються не витримують навантаження і звільняються.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Недугу підтверджено у головного лікаря Мелітопольської лікарні та його заступника, ще 12 співробітників на самоізоляції. Ситуація ускладнюється тим, що заражених може бути багато – вже сьогодні на самоізоляцію там відправили 12 медпрацівників, з якими контактували хворі.

Одночасно з цим стало відомо, що в обласній інфекційній лікарні - це головний опорний заклад області для боротьби із коронавірусом - масово звільняються медсестри. З 10 медичок нині лишилось 6 і це на все відділення, що працює з коронавірусом. Та і ті медсестри, що лишилися, не виключають, що будуть звільнятися. Бо кажуть, за щоденний ризик їм обіцяли чималі доплати, а їх немає.

«Другий поверх ми закрили, бо не може одна медсестра бігати на два поверхи. Бракує катастрофічно. Якщо не буде ніяких поліпшень, покладемо всі заяви і нехай самі працюють», - каже медсестра Запорізької обласної інфекційної лікарні Ніна Кізілова.

А зранку таку собі акцію протесту влаштували медики швидкої: увімкнули сирени та вийшли під будівлю із спільним зверненням. Обурені тим, що їх  виключили з переліку тих, кому обіцяне підвищення зарплати. Та чиновники запевнили, що така прикрість сталась помилково і обіцяють внести пункт про працівників швидкої якомога швидше.  

Станом на сьогодні кількість хворих на коронавірус у регіоні складає 22 людини.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Запоріжжя, коронавірус, звільнення медпрацівників
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Коментарі 1
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П'ятигорець не хоче попрацювати у своїй області ? Може лише бла-бла своє у ФБ тявкати?! Шкура!!!
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