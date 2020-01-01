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Людей, які приїхали в Україну через Волинь, досі не відправляють на обсервацію

Людей, які приїхали в Україну через Волинь, досі не відправляють на обсервацію
Станом на 13:30 2 квітня жодної людини, яка перетнула кордон і приїхала в Україну через Волинь, не поселили на обов’язкову обсервацію.

Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що наразі у всіх, хто з учорашнього дня перетнув кордон на Волині (а це 122 особи), взяли підписку про добровільну самоізоляцію. Тобто люди мають бути у себе вдома, це – на контролі у поліції.

Щербак додала, що станом на 13:30 Кабмін вносить правки у постанову, де примусову самоілюзяцію змінять на примусову обсервацію.

«З хвилини на хвилину ці правки будуть внесені і будемо поселяти на обсервацію», - сказала посадовиця.

За її словами, санаторій Згорани готовий до прийому людей.

Зауважимо, відповідно до постанови Кабміну, усі, хто перетинає кордони з 1 квітня, мають проходити примусову обсервацію на 14 днів. Спочатку людей на обсервацію на Волині мають селити у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у інші санаторії та профілакторії, пізніше залучатимуть готелі, якщо буде така потребу.

Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїзних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

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Теги: обсервація, Волинь, коронавірус
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