Яка буде погода на Благовіщення





Про це на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.



Проте, за її словами, із північного заходу Європи наблизиться атмосферний фронті, тому у західних областях України завтра очікується хмарна погода, а ввечері пройде невеликий дощ, у Карпатах із снігом. Вітер буде із південного заходу, помірний.



Завтра температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а вже 4 квітня дещо похолодає.



У Києві у п'ятницю очікується мінлива хмарність, сонце, вночі - близько нуля, проте вдень - до +14 градусів.



У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів - теплішатиме поступово до +12+19 градусів.



Діденко зауважує, що найближчим часом ніяких суттєвих дощів не передбачається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна належить зоні впливу антициклону, тому 3 квітня знову переважатиме суха сонячна погода. Така ж погода очікується і на Благовіщення 7 квітня.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикПроте, за її словами, із північного заходу Європи наблизиться атмосферний фронті, тому у західних областях України завтра очікується хмарна погода, а ввечері пройде невеликий дощ, у Карпатах із снігом. Вітер буде із південного заходу, помірний.Завтра температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а вже 4 квітня дещо похолодає.У Києві у п'ятницю очікується мінлива хмарність, сонце, вночі - близько нуля, проте вдень - до +14 градусів.У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів - теплішатиме поступово до +12+19 градусів.Діденко зауважує, що найближчим часом ніяких суттєвих дощів не передбачається.

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