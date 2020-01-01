Яка буде погода на Благовіщення
Сьогодні, 14:15
Україна належить зоні впливу антициклону, тому 3 квітня знову переважатиме суха сонячна погода. Така ж погода очікується і на Благовіщення 7 квітня.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Проте, за її словами, із північного заходу Європи наблизиться атмосферний фронті, тому у західних областях України завтра очікується хмарна погода, а ввечері пройде невеликий дощ, у Карпатах із снігом. Вітер буде із південного заходу, помірний.
Завтра температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а вже 4 квітня дещо похолодає.
У Києві у п'ятницю очікується мінлива хмарність, сонце, вночі - близько нуля, проте вдень - до +14 градусів.
У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів - теплішатиме поступово до +12+19 градусів.
Діденко зауважує, що найближчим часом ніяких суттєвих дощів не передбачається.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Проте, за її словами, із північного заходу Європи наблизиться атмосферний фронті, тому у західних областях України завтра очікується хмарна погода, а ввечері пройде невеликий дощ, у Карпатах із снігом. Вітер буде із південного заходу, помірний.
Завтра температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а вже 4 квітня дещо похолодає.
У Києві у п'ятницю очікується мінлива хмарність, сонце, вночі - близько нуля, проте вдень - до +14 градусів.
У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів - теплішатиме поступово до +12+19 градусів.
Діденко зауважує, що найближчим часом ніяких суттєвих дощів не передбачається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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