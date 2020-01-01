У місті на Волині – нові очільники медустанов





Про це



Генеральним директором КП “Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка” став Роман Олександрович Нестеряк. Новопризначений директор пройшов конкурсний відбір відповідно до чинного законодавства та був рекомендований конкурсною комісією на зайняття посади.



Тимчасовим виконувачем обов’язків директора КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” призначили Тетяну Петрівну Ващук, яка до цього обіймала посаду начальника відділу з питань з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради. Попередній тимчасовий виконувач обов’язків директора медустанови після тривалого перебування на лікарняному подав заяву про звільнення з посади у зв’язку зі станом здоров’я.



Довідково:



Роман Нестеряк здобував освіту в ЗОШ №5 імені Анатолія Кореневського, закінчив ТзОВ Львівський медичний інститут, де здобув кваліфікацію лікар-стоматолог. У 2010-2012 рр проходив інтернатуру на базі стоматологічної поліклініки Володимир-Волинського ТМО. З 2013 по 2017 рік працював на посаді лікаря-стоматолога у приватному стоматологічному кабінеті.

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