Прокуратура Волині передала обласній лікарні медпрепарати для боротьби з COVID-19
Сьогодні, 15:14
Прокуратура Волині передала Волинській обласній клінічній лікарні ліки, необхідні для боротьби з коронавірусом.
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Працівники волинської прокуратури зібрали кошти через свою профспілкову організацію.
«Ми вдячні усім, хто допомагає лікарні необхідними засобами й ліками у час протистояння пандемії. Заклад має критичну потребу в таких препаратах, тому дякуємо колективу прокуратури за надану допомогу», — сказав виконувач обов’язків головного лікаря лікарні Олександр Дудар.
Зазначають, тиждень тому прокурори, закупивши засоби захисту і ліки, передали їх волинській інфекційній лікарні.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Працівники волинської прокуратури зібрали кошти через свою профспілкову організацію.
«Ми вдячні усім, хто допомагає лікарні необхідними засобами й ліками у час протистояння пандемії. Заклад має критичну потребу в таких препаратах, тому дякуємо колективу прокуратури за надану допомогу», — сказав виконувач обов’язків головного лікаря лікарні Олександр Дудар.
Зазначають, тиждень тому прокурори, закупивши засоби захисту і ліки, передали їх волинській інфекційній лікарні.
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Коментарі 1
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