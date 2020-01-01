Прокуратура Волині передала обласній лікарні медпрепарати для боротьби з COVID-19





Про це



Працівники волинської прокуратури зібрали кошти через свою профспілкову організацію.



«Ми вдячні усім, хто допомагає лікарні необхідними засобами й ліками у час протистояння пандемії. Заклад має критичну потребу в таких препаратах, тому дякуємо колективу прокуратури за надану допомогу», — сказав виконувач обов’язків головного лікаря лікарні Олександр Дудар.



Зазначають, тиждень тому прокурори, закупивши засоби захисту і ліки, передали їх волинській інфекційній лікарні.



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