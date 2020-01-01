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Прокуратура Волині передала обласній лікарні медпрепарати для боротьби з COVID-19

Прокуратура Волині передала обласній лікарні медпрепарати для боротьби з COVID-19
Прокуратура Волині передала Волинській обласній клінічній лікарні ліки, необхідні для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

Працівники волинської прокуратури зібрали кошти через свою профспілкову організацію.

«Ми вдячні усім, хто допомагає лікарні необхідними засобами й ліками у час протистояння пандемії. Заклад має критичну потребу в таких препаратах, тому дякуємо колективу прокуратури за надану допомогу», — сказав виконувач обов’язків головного лікаря лікарні Олександр Дудар.

Зазначають, тиждень тому прокурори, закупивши засоби захисту і ліки, передали їх волинській інфекційній лікарні.

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Теги: обласна лікарня, ліки, коронавірус, прокуратура
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Коментарі 1
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А Прокуратура порушила справу проти Духневич?!
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