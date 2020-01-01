В Україні уже 57 дітей захворіли на коронавірус

В Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 57 дітей та 747 дорослих.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України на сторінці у Facebook.В установі додають, що всього госпіталізовано 398 осіб, з них 15 перебувають на штучній вентиляції легень."Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%. Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих осіб 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість осіб віком від 50-ти років. Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.Головне фото – ілюстративне.