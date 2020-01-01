В Україні уже 57 дітей захворіли на коронавірус
Сьогодні, 15:31
В Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 57 дітей та 747 дорослих.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України на сторінці у Facebook.
В установі додають, що всього госпіталізовано 398 осіб, з них 15 перебувають на штучній вентиляції легень.
"Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%. Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих осіб 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість осіб віком від 50-ти років. Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України на сторінці у Facebook.
В установі додають, що всього госпіталізовано 398 осіб, з них 15 перебувають на штучній вентиляції легень.
"Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%. Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих осіб 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість осіб віком від 50-ти років. Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.
Головне фото – ілюстративне.
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