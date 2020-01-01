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Судитимуть волинян, які причетні до контрабанди психотропів

Судитимуть волинян, які причетні до контрабанди психотропів
Судитимуть 5 осіб організованої злочинної групи, які постачали в Україну прекурсори. До її складу входили два жителі Рівненщини та троє – з Волині.

За даними слідства, злочинну групу у квітні 2019 року створив та очолив з метою отримання доходів на постійній основі 35-річний житель Рівненської області, до якої залучив ще 4 учасників, - інформує пресслужба прокуратури Рівненської області.

Вказаний чоловік підібрав 3-ох мешканців Волинської області, які згідно злочинної схеми на території Польщі купляли в аптеках псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» та в подальшому автівками перевозили їх через митний кордон України з передачею в обумовлене місце для використання спільником (30-річним рівнянином) у виготовленні психотропної речовини «метамфетаміну».

Під час обшуків за місцем проживання членів організованої групи, які причетні до контрабанди, виявили та вилучили обладнання для переробки зазначених прекурсорів та виготовлення психотропної речовини «метамфетаміну».

Відповідно до інкримінованих статей Кримінального кодексу України учасникам організованої злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

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Теги: суд, наркотики, волиняни
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