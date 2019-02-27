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Луцькрада при потребі засідатиме онлайн

Луцькрада при потребі засідатиме онлайн
У Луцьку внесли зміни до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час засідання виконкому.

Зокрема, зміна стосується дозволу збирати засідання комісій, сесії та виконкому в онлайн-режимі.

Виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт пояснив, що Верховна Рада дозволила органам місцевого самоврядування у період карантину працювати в дистанційному режимі.

«Якщо ситуація погіршиться і ми не зможемо виходити на вулицю, то у цьому буде потреба», - сказав Пустовіт.

За таку зміну проголосували 9 членів виконкому.

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Теги: Луцькрада, засідання, виконком
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