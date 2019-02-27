Луцькрада при потребі засідатиме онлайн
Сьогодні, 15:56
У Луцьку внесли зміни до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час засідання виконкому.
Зокрема, зміна стосується дозволу збирати засідання комісій, сесії та виконкому в онлайн-режимі.
Виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт пояснив, що Верховна Рада дозволила органам місцевого самоврядування у період карантину працювати в дистанційному режимі.
«Якщо ситуація погіршиться і ми не зможемо виходити на вулицю, то у цьому буде потреба», - сказав Пустовіт.
За таку зміну проголосували 9 членів виконкому.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час засідання виконкому.
Зокрема, зміна стосується дозволу збирати засідання комісій, сесії та виконкому в онлайн-режимі.
Виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт пояснив, що Верховна Рада дозволила органам місцевого самоврядування у період карантину працювати в дистанційному режимі.
«Якщо ситуація погіршиться і ми не зможемо виходити на вулицю, то у цьому буде потреба», - сказав Пустовіт.
За таку зміну проголосували 9 членів виконкому.
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