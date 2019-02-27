Луцькрада при потребі засідатиме онлайн

У Луцьку внесли зміни до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час засідання виконкому.Зокрема, зміна стосується дозволу збирати засідання комісій, сесії та виконкому в онлайн-режимі.Виконувач повноважень міського головипояснив, що Верховна Рада дозволила органам місцевого самоврядування у період карантину працювати в дистанційному режимі.«Якщо ситуація погіршиться і ми не зможемо виходити на вулицю, то у цьому буде потреба», - сказав Пустовіт.За таку зміну проголосували 9 членів виконкому.