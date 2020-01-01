У Луцьку визначили алгоритм поховання померлих від коронавірусу

У Луцьку затвердили Положення про поховання мешканців міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу, померлих внаслідок спалаху особливо небезпечних інфекційних хвороб.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час засідання виконкому.Зокрема, положенням передбачено, що усі поховання проводитиме Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування. Для цих потреб виділять спеціальний автомобіль, водія і працівників, яких обіцяють забезпечити усіма необхідними засобами захисту.Організація поховання тіл померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб або з підозрою передбачає:1. Алгоритм транспортування тіл мешканців міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу, померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб, або з підозрою на них, в умовах стаціонару:- визначене коло осіб працівників медичного закладу в засобах індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) підв’язують тіло, упаковують його в непроникний герметичний пакет-мішок та перекладають на каталку;- транспортують у патологоанатомічне відділення, в якому працівники цього відділення здійснюють дії, передбачені порядком проведення розтину тіл осіб, померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб, або з підозрою на них;- працівники патологоанатомічного відділення після розтину та обробки тіла дезінфекційним хлорвмісним розчином запаковують у непроникний герметичний пакет-мішок. Після чого повідомляють у телефонному режимі “Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” (далі - Луцький спецкомбінат КПО) щодо необхідності транспортування;- працівники патологоанатомічного відділення вкладають тіло померлої особи у труну, яку щільно закривають, та передають труну з тілом покійного Луцький спецкомбінат КПО;2. Під час транспортування та перенесення тіл померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб, або з підозрою на них використовується виключно транспорт та працівники Луцького спецкомбінату КПО, після кожного транспотрування проводиться дезінфекція транспорту, ЗІЗ працівників Луцького спецкомбінату КПО.3. Богослужіння за померлими проводяться безпосередньо біля місць захоронення, при здійсненні поховання померлого дозволяється перебувати одночасно не більше як 10 особам із забезпеченням відстані між ними не менше ніж 1,5 м.4. Захоронення проводиться працівниками Луцького спецкомбінату КПО з використанням захисних костюмів та інших ЗІЗ із суворим дотриманням протиепідеміологічних вимог.5. Луцький спецкомбінат КПО складає список осіб, які були присутні під час поховання, із зазначенням дати і часу перебування, вказується: прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону та невідкладно надає його витяг в управління охорони здоров’я Луцької міської ради.6. Транспортування тіл померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб або з підозрою на них, проводиться спеціально підготовленим транспортом Луцького спецкомбінату КПО.7. Поховання тіл померлих від особливо небезпечних інфекційних хвороб або з підозрою на них здійснюється у закритій труні.