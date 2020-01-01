Прийом громадян під час карантину: зв’язатись із волинськими прокурорами можна через «Skype»

На Волині в умовах карантину прийом громадян у прокуратурі буде здійснюватись за допомогою засобів відеозв’язку.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Відтак, тепер кожен може особисто звернутись до керівництва прокуратури Волинської області та керівників місцевих прокуратур за допомогою «Skype»-зв’язку.Для цього потрібно попередньо записатись на прийом за телефоном «гарячої лінії» та повідомити своє ім’я користувача «Skype» і проблему, з якої маєте намір звернутися.У години прийому відповідний представник керівництва прокуратури області чи місцевої прокуратури зв’яжеться з вами та вислухає звернення.- у прокуратурі Волинської області – 0332-77-60-20;- у Володимир-Волинській місцевій прокуратурі – 0334-22-29-53;- у Ковельській місцевій прокуратурі – 0335-25-23-01;- у Луцькій місцевій прокуратурі – 0332 -72-31-01;- у Маневицькій місцевій прокуратурі – 0337-62-13-77.