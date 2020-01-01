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Прийом громадян під час карантину: зв’язатись із волинськими прокурорами можна через «Skype»

Прийом громадян під час карантину: зв’язатись із волинськими прокурорами можна через «Skype»
На Волині в умовах карантину прийом громадян у прокуратурі буде здійснюватись за допомогою засобів відеозв’язку.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Відтак, тепер кожен може особисто звернутись до керівництва прокуратури Волинської області та керівників місцевих прокуратур за допомогою «Skype»-зв’язку.

Для цього потрібно попередньо записатись на прийом за телефоном «гарячої лінії» та повідомити своє ім’я користувача «Skype» і проблему, з якої маєте намір звернутися.

У години прийому відповідний представник керівництва прокуратури області чи місцевої прокуратури зв’яжеться з вами та вислухає звернення.

Телефони "гарячої лінії":

- у прокуратурі Волинської області – 0332-77-60-20;


- у Володимир-Волинській місцевій прокуратурі – 0334-22-29-53;


- у Ковельській місцевій прокуратурі – 0335-25-23-01;


- у Луцькій місцевій прокуратурі – 0332 -72-31-01;


- у Маневицькій місцевій прокуратурі – 0337-62-13-77.






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Теги: прокурори, Волинь, Skype
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