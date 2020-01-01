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На волинській митниці вилучили товар вартістю понад мільйон гривень

На волинській митниці вилучили товар вартістю понад мільйон гривень
На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар загальною вартістю понад мільйон гривень.

Так, прямуючи з Польщі, на митний пост заїхав вантажний автомобіль «ДАФ» під керуванням громадянина України, - пише Волинська митниця Держмитслужби.

До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувалися меблі та освітлювальні прилади фактурною вартістю 6 529 доларів. А в результаті виявили незадекларовані одиниці товару та встановили відповідно маркувань упаковок, країну виробництва меблів (Королівство Швеція), де згідно пояснення водія і відбулося завантаження автомобіля.

Згодом визначили вартість товару, що становить 37 670 доларів США.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад мільйон гривень вилучили до рішення суду.

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Теги: Ягодин, товар, вилучення
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