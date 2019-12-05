Молодика з Волині, підозрюваного у наркозлочинах, взяли під варту
Сьогодні, 19:21
Мешканцю Володимира-Волинського, якого підозрюють у наркозлочинах, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Молодика затримали 28 березня 2020 року під час чергового збуту ним особливо небезпечної психотропної речовини (синтетичного канабіноїду), - інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
У полі зору правоохоронців він перебував з вересня минулого року. Волинянину повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Також прокурори ж Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури наполягають на взятті під варту 32-річного мешканця Горохівщини, затриманого під час збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу).
Спритний волинянин одночасно збував наркотик трьом покупцям – і це вже був четвертий епізод зафіксованої правоохоронцями його злочинної діяльності. Йому також повідомили про підозру у вчиненні злочину.
До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Молодика затримали 28 березня 2020 року під час чергового збуту ним особливо небезпечної психотропної речовини (синтетичного канабіноїду), - інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
У полі зору правоохоронців він перебував з вересня минулого року. Волинянину повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Також прокурори ж Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури наполягають на взятті під варту 32-річного мешканця Горохівщини, затриманого під час збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу).
Спритний волинянин одночасно збував наркотик трьом покупцям – і це вже був четвертий епізод зафіксованої правоохоронцями його злочинної діяльності. Йому також повідомили про підозру у вчиненні злочину.
До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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