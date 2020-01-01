Уряд дозволив працювати ломбардам і кредитним спілкам під час карантину

Кабінет міністрів у період карантину дозволив продаж запчастин для транспортних засобів, добового молодняка свійської птиці та роботу ломбардів і кредитних спілок.Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.Так, під час карантину дозволили:- продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;- продаж добового молодняка свійської птиці;- функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів у магазинах та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:- працювати аптекам цілодобово;- допускати відвідувачів до торгових залів не лише у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, а й з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.«Ми працюємо над тим, щоб в умовах карантину забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Прийняті зміни пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України