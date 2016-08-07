Двом волинянам загрожують штрафи за порушення карантину
Сьогодні, 17:20
У Шацькому районі поліцейський офіцер під час перевірки дотримання заходів безпеки з метою запобігання поширенню пандемії коронавірусу виявив двох порушників карантину.
Про це йдеться на сайті Шацької селищної ради.
Так, офіцер громади спільно з працівниками Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області перевіряють дотримання карантинних заходів на території громади та проводять профілактичну роботу серед громадян і суб’єктів господарювання щодо важливості дотримання обмежень під час карантину.
З початку запровадження карантинних заходів працівники поліції склали 2 адмінпротоколи за порушення ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадують, що штрафи за порушення карантину, санітарних правил і рішень місцевої влади з питань боротьби з інфекційними хворобами становлять від 17 до 34 тисяч грн для громадян і від 34 до 170 тисяч грн – для посадових осіб.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті Шацької селищної ради.
Так, офіцер громади спільно з працівниками Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області перевіряють дотримання карантинних заходів на території громади та проводять профілактичну роботу серед громадян і суб’єктів господарювання щодо важливості дотримання обмежень під час карантину.
З початку запровадження карантинних заходів працівники поліції склали 2 адмінпротоколи за порушення ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадують, що штрафи за порушення карантину, санітарних правил і рішень місцевої влади з питань боротьби з інфекційними хворобами становлять від 17 до 34 тисяч грн для громадян і від 34 до 170 тисяч грн – для посадових осіб.
Головне фото - ілюстративне.
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