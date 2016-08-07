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Двом волинянам загрожують штрафи за порушення карантину

Двом волинянам загрожують штрафи за порушення карантину
У Шацькому районі поліцейський офіцер під час перевірки дотримання заходів безпеки з метою запобігання поширенню пандемії коронавірусу виявив двох порушників карантину.

Про це йдеться на сайті Шацької селищної ради.

Так, офіцер громади спільно з працівниками Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області перевіряють дотримання карантинних заходів на території громади та проводять профілактичну роботу серед громадян і суб’єктів господарювання щодо важливості дотримання обмежень під час карантину.

З початку запровадження карантинних заходів працівники поліції склали 2 адмінпротоколи за порушення ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадують, що штрафи за порушення карантину, санітарних правил і рішень місцевої влади з питань боротьби з інфекційними хворобами становлять від 17 до 34 тисяч грн для громадян і від 34 до 170 тисяч грн – для посадових осіб.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, карантинні заходи, порушники
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