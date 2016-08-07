Двом волинянам загрожують штрафи за порушення карантину





Про це



Так, офіцер громади спільно з працівниками Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області перевіряють дотримання карантинних заходів на території громади та проводять профілактичну роботу серед громадян і суб’єктів господарювання щодо важливості дотримання обмежень під час карантину.



З початку запровадження карантинних заходів працівники поліції склали 2 адмінпротоколи за порушення ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Нагадують, що штрафи за порушення карантину, санітарних правил і рішень місцевої влади з питань боротьби з інфекційними хворобами становлять від 17 до 34 тисяч грн для громадян і від 34 до 170 тисяч грн – для посадових осіб.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі поліцейський офіцер під час перевірки дотримання заходів безпеки з метою запобігання поширенню пандемії коронавірусу виявив двох порушників карантину.Про це йдеться на сайті Шацької селищної ради.Так, офіцер громади спільно з працівниками Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області перевіряють дотримання карантинних заходів на території громади та проводять профілактичну роботу серед громадян і суб’єктів господарювання щодо важливості дотримання обмежень під час карантину.З початку запровадження карантинних заходів працівники поліції склали 2 адмінпротоколи за порушення ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Нагадують, що штрафи за порушення карантину, санітарних правил і рішень місцевої влади з питань боротьби з інфекційними хворобами становлять від 17 до 34 тисяч грн для громадян і від 34 до 170 тисяч грн – для посадових осіб.

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