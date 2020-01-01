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Що робити волинянам, якщо в період карантину завершився термін дії водійського посвідчення

Що робити волинянам, якщо в період карантину завершився термін дії водійського посвідчення
Розповіли, що робити волинянам, які отримали своє перше посвідчення водія 2 роки тому, але вже закінчився або закінчиться незабаром термін його дії.

Про це інформує регіональний сервісний центр МВС у Волинській області

Тому сервісні центри МВС пропонують здійснити обмін посвідчення водія онлайн, підключитися до за стосунку «Дія» та використовувати е-посвідчення, а пластикове посвідчення водія отримати після офіційного закінчення карантину в зручному для себе територіальному сервісному центрі МВС та в зручний час.

Водіям, які потребують обміну посвідчення водія в період карантину, пропонують:
- зайти в Електронний кабінет водія, обравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою КЕП, BankID або MobileID;
- перейти в розділ «Електронні послуги» та обрати пункт «Електронні послуги»;
- перейти на сторінку «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
- заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки з обох сторін (формату .pdf);
- обрати територіальний сервісний центр МВС, в якому по закінченню карантину отримаєте виготовлене посвідчення водія;
- підписати заяву за допомогою КЕП, ВаnkID або MobilеID;
- сплатити за послугу особистою банківською картою;
- перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату за послугу;
- після отримання на свою електронну пошту листа від ТСЦ МВС про обробку заявки, направити у відповідь номер квитанції про сплату послуги;
- після оновлення посвідчення водія в Електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія з’явиться в застосунку «Дія» протягом доби. Тепер ви маєте право керувати транспортним засобом;
- після завершення карантину отримати готове посвідчення водія в обраному територіальному сервісному центрі МВС.

Нагадують, що в Електронному кабінеті водія доступні й інші онлайн-послуги:
- верифікація даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;
- відновити втрачене або викрадене посвідчення водія;
- призначення належного користувача;
- перевірка наявності та оплата адміністративних правопорушень;
- перевірка транспортного засобу за VIN-кодом.

За попереднім записом в телефонному режимі та надсиланні сканкопій документів на електронні адреси чергових територіальних сервісних центрів МВС, можна отримати наступні невідкладні послуги:
- державна реєстрація нових легкових транспортних засобів;
- перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;
- відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.
- реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ.

Після перевірки сканкопій документів працівник призначить дату та час для отримання оригіналів документів, внесення заявником обов’язкових платежів і безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків у цьому сервісному центрі МВС. Ще дистанційно можливо замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на Facebook-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Що робити волинянам, якщо в період карантину завершився термін дії водійського посвідчення

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Теги: МВС, Волинь, водійське посвідчення, карантин
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