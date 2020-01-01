Що робити волинянам, якщо в період карантину завершився термін дії водійського посвідчення

Розповіли, що робити волинянам, які отримали своє перше посвідчення водія 2 роки тому, але вже закінчився або закінчиться незабаром термін його дії.Про це інформує регіональний сервісний центр МВС у Волинській областіТому сервісні центри МВС пропонують здійснити обмін посвідчення водія онлайн, підключитися до за стосунку «Дія» та використовувати е-посвідчення, а пластикове посвідчення водія отримати після офіційного закінчення карантину в зручному для себе територіальному сервісному центрі МВС та в зручний час.Водіям, які потребують обміну посвідчення водія в період карантину, пропонують:- зайти в Електронний кабінет водія, обравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою КЕП, BankID або MobileID;- перейти в розділ «Електронні послуги» та обрати пункт «Електронні послуги»;- перейти на сторінку «Відновлення та обмін посвідчення водія»;- заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки з обох сторін (формату .pdf);- обрати територіальний сервісний центр МВС, в якому по закінченню карантину отримаєте виготовлене посвідчення водія;- підписати заяву за допомогою КЕП, ВаnkID або MobilеID;- сплатити за послугу особистою банківською картою;- перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату за послугу;- після отримання на свою електронну пошту листа від ТСЦ МВС про обробку заявки, направити у відповідь номер квитанції про сплату послуги;- після оновлення посвідчення водія в Електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія з’явиться в застосунку «Дія» протягом доби. Тепер ви маєте право керувати транспортним засобом;- після завершення карантину отримати готове посвідчення водія в обраному територіальному сервісному центрі МВС.Нагадують, що в Електронному кабінеті водія доступні й інші онлайн-послуги:- верифікація даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;- відновити втрачене або викрадене посвідчення водія;- призначення належного користувача;- перевірка наявності та оплата адміністративних правопорушень;- перевірка транспортного засобу за VIN-кодом.За попереднім записом в телефонному режимі та надсиланні сканкопій документів на електронні адреси чергових територіальних сервісних центрів МВС, можна отримати наступні невідкладні послуги:- державна реєстрація нових легкових транспортних засобів;- перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;- відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.- реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ.Після перевірки сканкопій документів працівник призначить дату та час для отримання оригіналів документів, внесення заявником обов’язкових платежів і безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків у цьому сервісному центрі МВС. Ще дистанційно можливо замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на Facebook-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.