вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО
2-го квітня близько 15:00 у Володимирі-Волинському на вулиці Сагайдачного біля приміщення "Укртелекому" трапилася ДТП.

Зіткнулися два автомобілі: УАЗ "Укртелекому" та легковик марки Rover, пише "Буг".

Легковик їхав у напрямку від перехрестя з Ковельською по вулиці Сагайдачного, УАЗ виїжджав з провулку. Автівки отримали механічні пошкодження.

Ймовірно, під час ДТП на узбіччі вулиці були припарковані автомобілі.

Зазначають, питання паркування надмірної кількості автівок на вулиці Сагайдачного біля "Укрпошти" озвучували під час однієї з сесій міської ради. Депутати пропонували вивчити ситуацію, оскільки в час-пік вулицею інколи неможливо проїхати.

У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Володимир, дві автівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що робити волинянам, якщо в період карантину завершився термін дії водійського посвідчення
Сьогодні, 18:46
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
Сьогодні, 18:25
У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Поліція відкрила «кримінал» через інфікування коронавірусом працівників луцької лікарні
Сьогодні, 18:03
Луцьком курсують тролейбуси: чому «рогаті» на ходу в період карантину
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
На Волині через гілля на дорозі – аварія: постраждала жінка На Волині через гілля на дорозі – аварія: постраждала жінка
18 лютий, 12:50
На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
14 лютий, 09:47
У Володимирі водій збив чоловіка та втік з місця аварії: постраждалий – у лікарні У Володимирі водій збив чоловіка та втік з місця аварії: постраждалий – у лікарні
13 лютий, 13:46
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
27 січень, 19:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що робити волинянам, якщо в період карантину завершився термін дії водійського посвідчення
Сьогодні, 18:46
 0
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
Сьогодні, 18:25
 0
У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 0
Поліція відкрила «кримінал» через інфікування коронавірусом працівників луцької лікарні
Сьогодні, 18:03
 0
Луцьком курсують тролейбуси: чому «рогаті» на ходу в період карантину
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8