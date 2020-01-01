У Володимирі зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:20
2-го квітня близько 15:00 у Володимирі-Волинському на вулиці Сагайдачного біля приміщення "Укртелекому" трапилася ДТП.
Зіткнулися два автомобілі: УАЗ "Укртелекому" та легковик марки Rover, пише "Буг".
Легковик їхав у напрямку від перехрестя з Ковельською по вулиці Сагайдачного, УАЗ виїжджав з провулку. Автівки отримали механічні пошкодження.
Ймовірно, під час ДТП на узбіччі вулиці були припарковані автомобілі.
Зазначають, питання паркування надмірної кількості автівок на вулиці Сагайдачного біля "Укрпошти" озвучували під час однієї з сесій міської ради. Депутати пропонували вивчити ситуацію, оскільки в час-пік вулицею інколи неможливо проїхати.
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Зіткнулися два автомобілі: УАЗ "Укртелекому" та легковик марки Rover, пише "Буг".
Легковик їхав у напрямку від перехрестя з Ковельською по вулиці Сагайдачного, УАЗ виїжджав з провулку. Автівки отримали механічні пошкодження.
Ймовірно, під час ДТП на узбіччі вулиці були припарковані автомобілі.
Зазначають, питання паркування надмірної кількості автівок на вулиці Сагайдачного біля "Укрпошти" озвучували під час однієї з сесій міської ради. Депутати пропонували вивчити ситуацію, оскільки в час-пік вулицею інколи неможливо проїхати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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