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У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.

У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
У Луцьку в одній з багатоповерхівок на проспекті Соборності виникло загоряння у підвалі.

Про це надзвичайники розповіли 12 каналу на місці події.

Загоряння виникло за адресою Соборності, 25Б.

Як розповіли працівники ДСНС, пожежа виникла близько 17 години. У підвалі загорілося сміття. Полум’я вдалось оперативно загасити.

Також внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.

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Теги: пожежа, Луцьк, багатоповерхівка
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