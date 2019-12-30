У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
Сьогодні, 18:25
У Луцьку в одній з багатоповерхівок на проспекті Соборності виникло загоряння у підвалі.
Про це надзвичайники розповіли 12 каналу на місці події.
Загоряння виникло за адресою Соборності, 25Б.
Як розповіли працівники ДСНС, пожежа виникла близько 17 години. У підвалі загорілося сміття. Полум’я вдалось оперативно загасити.
Також внаслідок загоряння ніхто не постраждав.
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Про це надзвичайники розповіли 12 каналу на місці події.
Загоряння виникло за адресою Соборності, 25Б.
Як розповіли працівники ДСНС, пожежа виникла близько 17 години. У підвалі загорілося сміття. Полум’я вдалось оперативно загасити.
Також внаслідок загоряння ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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