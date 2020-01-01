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Лучанин загубив лист від компанії Microsoft і обіцяє винагороду тому, хто поверне

Лучанин загубив лист від компанії Microsoft і обіцяє винагороду тому, хто поверне
Лучанин Олег Лисенко загубив дуже важливий для нього лист від найбільшої у світі компанії-виробника програмного забезпечення й сподівається знайти його та повернути.

З проханням розмістити інформацію про згубу чоловік звернувся у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost, оскільки переконує, що знайти лист для нього – вкрай важливо.

Згуба сталася поблизу відділення «Нової Пошти» №1 у селі Липини учора, 1 квітня, о 16 годині. Це – звичайний пакунок, у якому був лист від компанії Microsoft.

Номер товаро-транспортної накладної:59000499892141. Відправник: ТОВ "Софтіко". Одержувач – Лисенко Олег Олегович.
«Я просто благаю того, хто знайшов лист, повернути його мені. Винагороду гарантую», - каже чоловік.

Його телефон: 050-012-19-88.

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Теги: згуба, лист, Олег Лисенко, Нова Пошта, Липини
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