Лучанин загубив лист від компанії Microsoft і обіцяє винагороду тому, хто поверне
Сьогодні, 18:50
Лучанин Олег Лисенко загубив дуже важливий для нього лист від найбільшої у світі компанії-виробника програмного забезпечення й сподівається знайти його та повернути.
З проханням розмістити інформацію про згубу чоловік звернувся у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost, оскільки переконує, що знайти лист для нього – вкрай важливо.
Згуба сталася поблизу відділення «Нової Пошти» №1 у селі Липини учора, 1 квітня, о 16 годині. Це – звичайний пакунок, у якому був лист від компанії Microsoft.
Номер товаро-транспортної накладної:59000499892141. Відправник: ТОВ "Софтіко". Одержувач – Лисенко Олег Олегович.
«Я просто благаю того, хто знайшов лист, повернути його мені. Винагороду гарантую», - каже чоловік.
Його телефон: 050-012-19-88.
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З проханням розмістити інформацію про згубу чоловік звернувся у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost, оскільки переконує, що знайти лист для нього – вкрай важливо.
Згуба сталася поблизу відділення «Нової Пошти» №1 у селі Липини учора, 1 квітня, о 16 годині. Це – звичайний пакунок, у якому був лист від компанії Microsoft.
Номер товаро-транспортної накладної:59000499892141. Відправник: ТОВ "Софтіко". Одержувач – Лисенко Олег Олегович.
«Я просто благаю того, хто знайшов лист, повернути його мені. Винагороду гарантую», - каже чоловік.
Його телефон: 050-012-19-88.
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