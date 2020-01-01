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Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО

Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів трапилася сьогодні, 2 квітня, близько 17:00 години поблизу села Рованці.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП трапилась неподалік ресторану «Чевермето».

Зі слів очевидців, у дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі марки Оpel Vivaro, Honda CR-V та Toyota RAW-4.

«На вулиці Шевченка з села Рованці виїжджав Оpel Vivaro із логотипом фірми «М'ясний дар». Тим часом Honda CR-V рухалась в Рованцях обочиною. Водій Honda планував повертати на право, на вулицю Шевченка. Натомість Toyota RAW-4 рухалась по головній дорозі об'їзною, і також повертала праворуч. Імовірно, водій Honda не врахував дорожню обстановку, тож Toyota в'їхала в Honda, а Honda у Оpel», - розповів один із свідків аварії.

Внаслідок зіткнення, всі транспортні засоби отримали легкі механічні пошкодження, а також пошкодження середньої складності.

На місці працювали працівники поліції.

Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО

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Теги: Рованці, подвійна аварія
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Коментарі 2
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Ще побита камрюха стояла з іншої сторони дороги.
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Взагалі-то там 4 машини було, і ситуація зовсім не схожа на гівноопис оцей
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