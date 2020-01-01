Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



ДТП трапилась неподалік ресторану «Чевермето».



Зі слів очевидців, у дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі марки Оpel Vivaro, Honda CR-V та Toyota RAW-4.



«На вулиці Шевченка з села Рованці виїжджав Оpel Vivaro із логотипом фірми «М'ясний дар». Тим часом Honda CR-V рухалась в Рованцях обочиною. Водій Honda планував повертати на право, на вулицю Шевченка. Натомість Toyota RAW-4 рухалась по головній дорозі об'їзною, і також повертала праворуч. Імовірно, водій Honda не врахував дорожню обстановку, тож Toyota в'їхала в Honda, а Honda у Оpel», - розповів один із свідків аварії.



Внаслідок зіткнення, всі транспортні засоби отримали легкі механічні пошкодження, а також пошкодження середньої складності.



На місці працювали працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів трапилася сьогодні, 2 квітня, близько 17:00 години поблизу села Рованці.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП трапилась неподалік ресторану «Чевермето».Зі слів очевидців, у дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі марки Оpel Vivaro, Honda CR-V та Toyota RAW-4.«На вулиці Шевченка з села Рованці виїжджав Оpel Vivaro із логотипом фірми «М'ясний дар». Тим часом Honda CR-V рухалась в Рованцях обочиною. Водій Honda планував повертати на право, на вулицю Шевченка. Натомість Toyota RAW-4 рухалась по головній дорозі об'їзною, і також повертала праворуч. Імовірно, водій Honda не врахував дорожню обстановку, тож Toyota в'їхала в Honda, а Honda у Оpel», - розповів один із свідків аварії.Внаслідок зіткнення, всі транспортні засоби отримали легкі механічні пошкодження, а також пошкодження середньої складності.На місці працювали працівники поліції.

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