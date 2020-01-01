Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 квітня





Про це



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 8-13° тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 10-12º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 8-13° тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 10-12º тепла.

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