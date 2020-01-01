На Волині понад пів сотні людей порушили карантин





Про це розповів Юрій Крошко.



"На сьогоднішній день складено 56 адміністративних протоколів за статтею 64 кодексу про адміністративні правопорушення України. Всі ці протоколи скеровані до суду. Призначено розгляд по 14 таких справах і ще по жодній немає рішень", - розповів Юрій Крошко.



Нагадаємо, уряд посилив карантинні заходи: дотримуватися соціальної дистанції, без потреби не виходити на вулицю. За відвідування продуктового магазину без маски передбачена адміністративна відповідальність. Про це розповіла заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.



"Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги до карантину. Заборона на відвідування дитячих майданчиків, скупчення на спортмайданчиках, відвідування продуктових магазинів без масок. Зокрема, ходимо не більше двох. Якщо більше 10-ти - то штраф. Діти – тільки у супроводі дорослих. Без дорослих дітей на вулиці не повинно бути."



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 2 квітня поліцейські Волині склали більше 50 адміністративних протоколів за недотримання правил карантину.Про це розповів Суспільному начальник ГУ Нацполіції Волині"На сьогоднішній день складено 56 адміністративних протоколів за статтею 64 кодексу про адміністративні правопорушення України. Всі ці протоколи скеровані до суду. Призначено розгляд по 14 таких справах і ще по жодній немає рішень", - розповів Юрій Крошко.Нагадаємо, уряд посилив карантинні заходи: дотримуватися соціальної дистанції, без потреби не виходити на вулицю. За відвідування продуктового магазину без маски передбачена адміністративна відповідальність. Про це розповіла заступниця голови облдержадміністрації"Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги до карантину. Заборона на відвідування дитячих майданчиків, скупчення на спортмайданчиках, відвідування продуктових магазинів без масок. Зокрема, ходимо не більше двох. Якщо більше 10-ти - то штраф. Діти – тільки у супроводі дорослих. Без дорослих дітей на вулиці не повинно бути."

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