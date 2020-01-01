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На Волині понад пів сотні людей порушили карантин

На Волині понад пів сотні людей порушили карантин
Станом на 2 квітня поліцейські Волині склали більше 50 адміністративних протоколів за недотримання правил карантину.

Про це розповів Суспільному начальник ГУ Нацполіції Волині Юрій Крошко.

"На сьогоднішній день складено 56 адміністративних протоколів за статтею 64 кодексу про адміністративні правопорушення України. Всі ці протоколи скеровані до суду. Призначено розгляд по 14 таких справах і ще по жодній немає рішень", - розповів Юрій Крошко.

Нагадаємо, уряд посилив карантинні заходи: дотримуватися соціальної дистанції, без потреби не виходити на вулицю. За відвідування продуктового магазину без маски передбачена адміністративна відповідальність. Про це розповіла заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.

"Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги до карантину. Заборона на відвідування дитячих майданчиків, скупчення на спортмайданчиках, відвідування продуктових магазинів без масок. Зокрема, ходимо не більше двох. Якщо більше 10-ти - то штраф. Діти – тільки у супроводі дорослих. Без дорослих дітей на вулиці не повинно бути."

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: карантинні заходи, Волинь, адмінпротоколи
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Коментарі 3
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Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці

Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від шести до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Благаю міська влада закрийте автошколи,дочка ходить на навчання,їздить по місту,20 людей за день на одній машині
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Замініть статтю з 64 на 44-3 КУпАП, не солідно для такого сайту..
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