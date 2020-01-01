вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

3 квітня на Волині: гортаючи календар

3 квітня на Волині: гортаючи календар
3 квітня могло б виповнитися 52 роки бізнесмену та політику Ігорю Єремеєву (на фото). Він народився 3 квітня 1968 року в селі Острожець Млинівського району (Рівненська область).

Ігорю Мироновичу тричі довіряли представляти свої інтереси у Верховній Раді виборці округу №23 (центр - Маневичі).

26 липня 2015 року в результаті падіння з коня отримав закриту черепно-мозкову травму та був шпиталізований у тяжкому стані до Луцької клінічної лікарні. 13 серпня, не приходячи до тями, Ігор Єремеєв помер у лікарні Цюриха.

У третій день квітня День народження святкують екс-начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Богдан Колісник та журналістка Оксана Побережнюк.

3 квітня 1960 року луцькій футбольній команді дали назву «Волинь».

А ще в цей день 2003-го була зареєстрована газета «Навчання та робота», перший номер якої вийшов 17 квітня цього ж року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Індії тяжкохворі діти з України стали заручниками жахливої ситуації через пересадку органів
Сьогодні, 00:09
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Луцьку «євробляхер» збив пішохода. ВІДЕО
02 квітень, 23:04
Луцький слідчий ізолятор – переповнений
02 квітень, 22:57
В Україні - майже 900 хворих на коронавірус
02 квітень, 22:10
Схожі новини
1 квітня на Волині: гортаючи календар 1 квітня на Волині: гортаючи календар
01 квітень, 00:00
28 березня на Волині: гортаючи календар 28 березня на Волині: гортаючи календар
28 березень, 00:00
24 березня на Волині: гортаючи календар 24 березня на Волині: гортаючи календар
24 березень, 00:00
23 березня на Волині: гортаючи календар 23 березня на Волині: гортаючи календар
23 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Індії тяжкохворі діти з України стали заручниками жахливої ситуації через пересадку органів
Сьогодні, 00:09
 0
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Луцьку «євробляхер» збив пішохода. ВІДЕО
02 квітень, 23:04
 0
Луцький слідчий ізолятор – переповнений
02 квітень, 22:57
 0
В Україні - майже 900 хворих на коронавірус
02 квітень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8