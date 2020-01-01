3 квітня на Волині: гортаючи календар
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3 квітня могло б виповнитися 52 роки бізнесмену та політику Ігорю Єремеєву (на фото). Він народився 3 квітня 1968 року в селі Острожець Млинівського району (Рівненська область).
Ігорю Мироновичу тричі довіряли представляти свої інтереси у Верховній Раді виборці округу №23 (центр - Маневичі).
26 липня 2015 року в результаті падіння з коня отримав закриту черепно-мозкову травму та був шпиталізований у тяжкому стані до Луцької клінічної лікарні. 13 серпня, не приходячи до тями, Ігор Єремеєв помер у лікарні Цюриха.
У третій день квітня День народження святкують екс-начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Богдан Колісник та журналістка Оксана Побережнюк.
3 квітня 1960 року луцькій футбольній команді дали назву «Волинь».
А ще в цей день 2003-го була зареєстрована газета «Навчання та робота», перший номер якої вийшов 17 квітня цього ж року.
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Ігорю Мироновичу тричі довіряли представляти свої інтереси у Верховній Раді виборці округу №23 (центр - Маневичі).
26 липня 2015 року в результаті падіння з коня отримав закриту черепно-мозкову травму та був шпиталізований у тяжкому стані до Луцької клінічної лікарні. 13 серпня, не приходячи до тями, Ігор Єремеєв помер у лікарні Цюриха.
У третій день квітня День народження святкують екс-начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Богдан Колісник та журналістка Оксана Побережнюк.
3 квітня 1960 року луцькій футбольній команді дали назву «Волинь».
А ще в цей день 2003-го була зареєстрована газета «Навчання та робота», перший номер якої вийшов 17 квітня цього ж року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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