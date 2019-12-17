Батьки зможуть подати онлайн документи на зарахування дитини в 1 клас





Відповідне роз’яснення оприлюднено на сайті МОН, - пише освітній портал



“Закон, прийнятий заради запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину – це стосується і закладів освіти. Тобто прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.



Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти.



Зокрема, засновник може дозволити подавати документи в сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника і адресата.



Згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, терміни прийому документів для зарахування до закладу визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. При цьому термін прийому заяв не може бути меншим за один місяць.



“Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях. Однак через епідеміологічну ситуацію ми рекомендуємо організувати цей процес після карантину. Також нагадуємо, що під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетентностей дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту”, – наголосила Любомира Мандзій.



Інформацію про терміни прийому документів та способи їхнього подання має бути оприлюднено впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Заклади освіти або їхні засновники мають опублікувати її на власних вебсайтах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування у перший клас онлайн або переносити термін їхнього прийому залежно від карантину.Відповідне роз’яснення оприлюднено на сайті МОН, - пише освітній портал Педагогічна освіта “Закон, прийнятий заради запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину – це стосується і закладів освіти. Тобто прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і наукиРішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти.Зокрема, засновник може дозволити подавати документи в сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника і адресата.Згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, терміни прийому документів для зарахування до закладу визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. При цьому термін прийому заяв не може бути меншим за один місяць.“Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях. Однак через епідеміологічну ситуацію ми рекомендуємо організувати цей процес після карантину. Також нагадуємо, що під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетентностей дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту”, – наголосилаІнформацію про терміни прийому документів та способи їхнього подання має бути оприлюднено впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Заклади освіти або їхні засновники мають опублікувати її на власних вебсайтах.

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