Про допомогу медикам, самоізоляцію і карантин: розмова з народним депутатом Степаном Івахівим





Про благодійність, роботу в нових реаліях та здоров’я народний депутат України Степан Івахів розповів у



— Нині на Волині вже багато людей заявили про допомогу лікарням і людям щодо боротьби із спалахом коронавірусу. Чому ми ще не чули вашої думки про це?



— Я, як народний депутат, трохи більше обізнаний у ситуації, яка на сьогодні існує в медицині. Але як пересічний громадянин – я її бачу так само, як бачить кожна людина, яка ходить в лікарню.



Сьогодні не час підставляти «підножки» і критикувати ті чи інші гілки влади за ситуацію, яка є. Сьогодні, як ніколи, треба об’єднатися і спільними зусиллями вирішити питання. А потім народ оцінки поставить кожному.



З досвіду тих країн, які першими зіштовхнулися з епідемією коронавірусу, ми знаємо, що найважливіше – це захистити лікарів, які будуть приймати хворих, і створити умови для прийому людей. Тобто забезпечити ліжко-місце і забезпечити обладнання. На жаль, сьогодні наші лікарі не захищені. Якщо кожен з нас може просто не піти на роботу, побути на самоізоляції, то лікарі змушені і будуть змушені йти і захищати, рятувати людей.



Тому перше, що ми зробили, я маю на увазі фонд «Патріоти Волині», бо звичайно, що лікарі звертаються до нас, – закупили і передали в лікарні 25 000 масок, 20 000 рукавичок спеціальних, спеціальний розчин для дезінфекції. Компанія WOG, до якої я маю відношення, я акціонер цієї компаніі, відгукнулася на моє прохання виділити нафтопродукти для заправки автомобілів швидкої допомоги на Волині. Пального вистачить на 20 000 виїздів бригад.



Наші лікарні попросили закупити так звані ШВЛ (апарати штучної вентиляції легень, – ред.). Питання для нас нове було, сьогодні стільки багато всього «китайського», як ми кажем, непрацюючого. Тому ми зупинилися на американських апаратах Oricare V8600. 4 вже оплачені, вони з дня на день повинні надійти, ми передамо їх в лікарні.



До мене ще зверталося керівництво нашої Волинської обласної інфекційної лікарні – закупити для них аналізатор крові потужний. Лікарі порадили варіант японського виробництва (сучасний гематологічний аналізатор SYSMEX XN-350), ми його оплатили і буквально перед вашим приїздом мені подзвонили, що це обладнання вже надійшло. Будемо передавати в лікарню.



Загалом, приблизно вже на цей час, фонд «Патріоти Волині» витратив близько 5 млн гривень на допомогу лікарням, але я розумію, що роботи ще багато буде.



Звертаються органи правопорядку, для того, щоб забезпечити порядок, вони ж чергують сьогодні. Ми також виділяємо для них нафтопродукти. Робота робиться, це початок. Зрозуміло, що звертань ще буде багато і працювати прийдеться багато.



— Ми сьогодні застали вас на робочому місці, у зв’язку з цим виникає запитання: як ваше здоров’я і здоров’я вашої родини? І чому ви не на карантині?



— Я абсолютно здоровий, Богу дякувати, і не хворів, моя родина теж здорова. Вони прислухалися до моєї поради залишитися вдома на самоізоляції.



Діти мене питають: «Тато, а чим ми можемо допомогти лікарям?». Діти вже дорослі, теж хочуть приймати активну участь, дома відсидітись легше за все. Я їм порадив одне: залишайтеся вдома, не створюйте проблем для інших. Тому що сьогодні всі, лідери всіх держав, українська влада, і я до них приєднуюся, і в першу чергу лікарі, закликають залишатися вдома. Дайте можливість медикам лікувати тих людей, які сьогодні потребують допомоги. Не станьте ще одним хворим пацієнтом, якщо у вас немає нагальної потреби виходити з дому. Це, напевно, буде найбільша допомога, яку ви можете зробити.



— Чому ж ви на роботі?



— Я не належу до категорії людей, які можуть працювати дистанційно, я сьогодні відповідаю не тільки за себе і за свою сім’ю. Я народний депутат, в мене є відповідальність перед моїми виборцями.



Я є акціонером потужної бізнес-структури, і я чітко усвідомлюю, що після кризи чи біди, яка пов’язана з інфекцією, настане інша криза або економічний спад в цій країні. До нього потрібно готуватися. Треба працювати. Напевно, працювати ще більше.



І коли я кажу всім залишатися вдома, то це не означає залишайтесь вдома і лягайте спати. Залишайтесь вдома і працюйте дистанційно, допомагайте працювати своїм компаніям, підтримуйте економіку своєї країни, бо нас це не мине і кожен теж в цьому може приймати активну участь.



Тому всім нашим волинянам, дозвольте скористатись нагодою, можу сказати тільки одне: бережіть себе, бережіть оточуючих. Не виходьте зайвий раз з дому. Активно працюйте будь-якими можливими засобами і методами. Бережіть оточуючих і рідних, навіть якщо ви не боїтеся коронавірусу. Бажаю усім здоров’я!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні – надзвичайна ситуація у зв’язку з поширенням коронавірусу. По всій країні запроваджено суворий карантин, сотні тисяч громадян працюють дистанційно. У цей нелегкий час українці об’єднуються, аби допомогати тим, хто цього потребує.Про благодійність, роботу в нових реаліях та здоров’я народний депутат України Степан Івахів розповів у інтерв’ю 12 каналу.— Я, як народний депутат, трохи більше обізнаний у ситуації, яка на сьогодні існує в медицині. Але як пересічний громадянин – я її бачу так само, як бачить кожна людина, яка ходить в лікарню.Сьогодні не час підставляти «підножки» і критикувати ті чи інші гілки влади за ситуацію, яка є. Сьогодні, як ніколи, треба об’єднатися і спільними зусиллями вирішити питання. А потім народ оцінки поставить кожному.З досвіду тих країн, які першими зіштовхнулися з епідемією коронавірусу, ми знаємо, що найважливіше – це захистити лікарів, які будуть приймати хворих, і створити умови для прийому людей. Тобто забезпечити ліжко-місце і забезпечити обладнання. На жаль, сьогодні наші лікарі не захищені. Якщо кожен з нас може просто не піти на роботу, побути на самоізоляції, то лікарі змушені і будуть змушені йти і захищати, рятувати людей.Тому перше, що ми зробили, я маю на увазі фонд «Патріоти Волині», бо звичайно, що лікарі звертаються до нас, – закупили і передали в лікарні 25 000 масок, 20 000 рукавичок спеціальних, спеціальний розчин для дезінфекції. Компанія WOG, до якої я маю відношення, я акціонер цієї компаніі, відгукнулася на моє прохання виділити нафтопродукти для заправки автомобілів швидкої допомоги на Волині. Пального вистачить на 20 000 виїздів бригад.Наші лікарні попросили закупити так звані ШВЛ (апарати штучної вентиляції легень, – ред.). Питання для нас нове було, сьогодні стільки багато всього «китайського», як ми кажем, непрацюючого. Тому ми зупинилися на американських апаратах Oricare V8600. 4 вже оплачені, вони з дня на день повинні надійти, ми передамо їх в лікарні.До мене ще зверталося керівництво нашої Волинської обласної інфекційної лікарні – закупити для них аналізатор крові потужний. Лікарі порадили варіант японського виробництва (сучасний гематологічний аналізатор SYSMEX XN-350), ми його оплатили і буквально перед вашим приїздом мені подзвонили, що це обладнання вже надійшло. Будемо передавати в лікарню.Загалом, приблизно вже на цей час, фонд «Патріоти Волині» витратив близько 5 млн гривень на допомогу лікарням, але я розумію, що роботи ще багато буде.Звертаються органи правопорядку, для того, щоб забезпечити порядок, вони ж чергують сьогодні. Ми також виділяємо для них нафтопродукти. Робота робиться, це початок. Зрозуміло, що звертань ще буде багато і працювати прийдеться багато.— Я абсолютно здоровий, Богу дякувати, і не хворів, моя родина теж здорова. Вони прислухалися до моєї поради залишитися вдома на самоізоляції.Діти мене питають: «Тато, а чим ми можемо допомогти лікарям?». Діти вже дорослі, теж хочуть приймати активну участь, дома відсидітись легше за все. Я їм порадив одне: залишайтеся вдома, не створюйте проблем для інших. Тому що сьогодні всі, лідери всіх держав, українська влада, і я до них приєднуюся, і в першу чергу лікарі, закликають залишатися вдома. Дайте можливість медикам лікувати тих людей, які сьогодні потребують допомоги. Не станьте ще одним хворим пацієнтом, якщо у вас немає нагальної потреби виходити з дому. Це, напевно, буде найбільша допомога, яку ви можете зробити.— Я не належу до категорії людей, які можуть працювати дистанційно, я сьогодні відповідаю не тільки за себе і за свою сім’ю. Я народний депутат, в мене є відповідальність перед моїми виборцями.Я є акціонером потужної бізнес-структури, і я чітко усвідомлюю, що після кризи чи біди, яка пов’язана з інфекцією, настане інша криза або економічний спад в цій країні. До нього потрібно готуватися. Треба працювати. Напевно, працювати ще більше.І коли я кажу всім залишатися вдома, то це не означає залишайтесь вдома і лягайте спати. Залишайтесь вдома і працюйте дистанційно, допомагайте працювати своїм компаніям, підтримуйте економіку своєї країни, бо нас це не мине і кожен теж в цьому може приймати активну участь.Тому всім нашим волинянам, дозвольте скористатись нагодою, можу сказати тільки одне: бережіть себе, бережіть оточуючих. Не виходьте зайвий раз з дому. Активно працюйте будь-якими можливими засобами і методами. Бережіть оточуючих і рідних, навіть якщо ви не боїтеся коронавірусу. Бажаю усім здоров’я!

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