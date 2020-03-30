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В ЗСУ зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус

В ЗСУ зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус
В Збройних Силах України зареєстрували ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ.

Так, станом на 17:00 2 квітня, у одного з військовослужбовців Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30.03.2020 року за окремим рішенням взяли зразки для дослідження та за результатами тесту підтвердили захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Нагадаємо, 2 квітня У Збройних силах України зареєстрували перший випадок захворювання на гостру респіраторну інфекцію, що спричинена новим коронавірусом.

Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправлено на самоізоляцію.

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Теги: ЗСУ, коронавірус
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