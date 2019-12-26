В Україні заборонили експорт гречки





Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, - пише



Постановою уряду запроваджується тимчасовий режим ліцензування та нульовий обсяг квоти на експорт гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки).



«Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан)», — йдеться в заяві.



За даними відомства, ситуація на українському ринку є стабільною.



За даними Мінекономіки, спричинений карантином ажіотажний попит на деякі продукти харчування зупинився. У тому числі на 17% знизилися обсяги реалізації гречки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України вів заборону на експорт гречки, яка діятиме до 1 липня 2020 року.Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, - пише НВ Постановою уряду запроваджується тимчасовий режим ліцензування та нульовий обсяг квоти на експорт гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки).«Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан)», — йдеться в заяві.За даними відомства, ситуація на українському ринку є стабільною.За даними Мінекономіки, спричинений карантином ажіотажний попит на деякі продукти харчування зупинився. У тому числі на 17% знизилися обсяги реалізації гречки.

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