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В Україні заборонили експорт гречки

В Україні заборонили експорт гречки
Кабінет міністрів України вів заборону на експорт гречки, яка діятиме до 1 липня 2020 року.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, - пише НВ.

Постановою уряду запроваджується тимчасовий режим ліцензування та нульовий обсяг квоти на експорт гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки).

«Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан)», — йдеться в заяві.

За даними відомства, ситуація на українському ринку є стабільною.

За даними Мінекономіки, спричинений карантином ажіотажний попит на деякі продукти харчування зупинився. У тому числі на 17% знизилися обсяги реалізації гречки.

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Теги: Україна, заборона
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